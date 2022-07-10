轉會情報︱車路士終有第一簽　傳杜慈拒C朗加盟　利雲或驚喜上車

車路士易主後，今夏足球轉會傳聞極多，可是仍未有一宗成事，直到周六球會終與曼城就英格蘭翼鋒史達寧的交易達成協議，料日內加盟。

C朗拿度拒回曼聯，傳聞下一站正是車路士。不過最新消息傳出，藍軍主帥杜慈拒絕讓對方來投，而遲遲去不成巴塞隆拿的拜仁神鋒利雲度夫斯基，則被指「不抗拒加盟車路士」。



史達寧加盟車路士已成定局。（Getty Images）

車路士自從易主之後，球會高層改頭換面，轉會交易由新老闆托德波里親自上陣指揮，可是清走約滿的魯迪格、基斯坦臣、真禾特，將盧卡古外借國際米蘭，借將沙奧尼古斯回到馬體會後，仍遲遲未見「入章」，行動力較曼聯更遲緩，令球迷憂慮。

直到周六車路士終與曼城達成協議，史達寧料以4500萬英鎊轉會費，另加1000萬英鎊附帶獎金條款加盟，藍軍日前已跟這位英格蘭球星傾妥人工，周薪料高達30萬英鎊，簽約至2027年，另可選擇續約多一年。他的曼城隊友尼敦阿基，相信有望步他後塵「上車」。

C朗遲遲未返曼聯報到，傳聞滿天飛。（Getty Images）

杜慈拒C朗來投免陷「蘇斯克查式失敗」

阿基本為車路士青年軍出身，成為「出租車」多年苦無上陣機會，2020年轉投曼城後不獲重用，適逢今夏車路士後防大清洗，正是用人之際，實在是重返母會良機。他與車路士已傾妥條款，曼城索價4500萬英鎊轉會費，或仍有一輪討價還價過程。祖雲達斯中堅迪歷特，亦被指獲車路士看中，惟老婦人叫價企硬之下，似乎較難成事。

比起後防線增兵情況，外界最關心的還是前線引援方面。曼聯巨星C朗拿度，暑假過後遲遲未歸隊報到，引來無限猜測，球壇上擁有財力而願意接收他的球會不多，碰巧C朗經理人文迪斯早前曾跟車路士新老闆托德波里見面，甚至被指主動向對方推銷C朗。不過英國《每日郵報》報道，車路士領隊杜慈「不願讓C朗加盟」，以免陷入曼聯前主帥蘇斯克查式的失敗。拒絕C朗，不代表車路士不歡迎大牌球星加盟，而且可能有一個出乎意料的驚喜人選。

利雲度夫斯基已經與拜仁反目，處境尷尬。（Getty Images）

說的是拜仁慕尼黑神鋒羅拔利雲度夫斯基。這位一心加盟巴塞隆拿的波蘭射手，為離隊與拜仁反目，可是與球隊尚餘一年合約之下，巴塞屢次出價均被打回頭，拜仁刻意阻撓，而陷入財困的巴塞已無能力再提出更高叫價，令利雲度夫斯基的處境十分尷尬。

天無絕人之路，德國《圖片報》記者霍克（Christian Falk）指出，假如巴塞無法跟拜仁達成協議，車路士和巴黎聖日耳門均會出手，「利雲度夫斯基寧願去巴塞或車路士，也不想留在拜仁。」換言之，利雲如去不成巴塞，並不抗拒加盟車路士。

丹麥中堅安達斯基斯坦臣如願加盟巴塞隆拿。（Getty Images）

個個想去巴塞 未必個個去得成

巴塞隆拿成為車路士今夏增兵一大阻力，藍軍原本希望引入兩名翼鋒，除史達寧外，早前已跟列斯聯就巴西翼鋒拉芬夏的轉會達成協議，可是拉芬夏只想去巴塞，令交易至今未能成事。巴塞一路以拖字訣，屢次報價仍未獲列斯聯接受。

巴塞目前正努力清洗陣容和找尋資金，騰出空間重組球隊，今夏他們已簽入免費轉會的基斯爾（Franck Kessie）和基斯坦臣，利雲度夫斯基、拉芬夏、馬高斯阿朗素和艾斯派古達排住隊等加盟，當中基斯坦臣、阿朗素和艾斯派古達上季均為藍軍一員，以者今夏約滿，餘下兩人合約2023年6月到期。