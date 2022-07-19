轉會情報︱馬體會拒絕收購C朗　「財政上不可行」第五間球會落閘

C朗拿度主動提出離開曼聯，正當紅魔鬼繼續在澳洲踢季前熱身賽，他仍未歸隊，寧願跟老友荷西施美度一起操練。

他的經理人文迪斯繼續為他四出奔走，驚傳跟馬德里體育會商談C朗加盟事宜，最終還是被拒絕，成為今個夏天第五間向他說不的大球會，離隊之路愈來愈難行。



C朗拿度已講明希望離開奧脫福，轉投一支可讓他出戰歐聯的球隊。他的經理人文迪斯早前已先後跟車路士、巴黎聖日耳門、拿玻里和拜仁慕尼黑四間球會接觸，但全部拒絕接收C朗。

西班牙多間傳媒周一（18日）報道，指馬德里體育會正跟文迪斯洽談C朗轉會，可是一天之後，《馬卡報》周二（19日）指出，馬體會基於財政理由已拒絕簽入C朗，「馬體會一再強調，財政上是不可行的」。

C朗為踢歐聯想離開曼聯，卻遲遲找不到球會落班。（Getty Images）

有關報道又稱，「以馬體會差勁的財政狀況，根本不能負擔C朗那樣的天價人工，而且葡萄牙人與曼聯仍有合約在身，必須付出一筆轉會費，這就是現實」。報道同時提及，這宗震撼傳聞的源頭，正是來自C朗本人。

葡萄牙球王效力皇馬9年，贏盡球壇各大錦標並打破大量紀錄，如他「掉轉槍頭」加盟馬體會，震驚程度不下去年夏天盛傳他轉投曼城。《馬卡報》寫道，「這故事是由C朗陣營傳出，而由第一分鐘開始，馬體會方面已經作出否認。」

坊間盛傳祖雲達斯有意邀請C朗回巢，假如歐聯是必要條件，餘下來他的選擇大概只剩下米蘭雙雄、西維爾、阿積士和波圖，《馬卡報》稱：「上述沒有一支球會看來能成事。」絕望中，外借回母會士砵亭似乎也是一個選擇，惟C朗自己日前已否認，更聲稱那是「假新聞」。

隨時間推移，拒絕C朗的球會愈來愈多，令他蒙受更大恥辱。曼聯方面依然堅持C朗是非賣品，主帥坦赫格表示，球會甚至考慮啟動續約條款，將C朗留至2024年。C朗重返曼聯，周薪為全隊最高的48萬英鎊，即使來季因為降格歐霸人工大減25%，仍高達36萬英鎊，疫情下歐洲各大球會收入重創，大部分球會根本無法負擔如此天價高薪。