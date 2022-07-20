英超｜曼城新7號球衣主人竟非中前場　出擊後衛解釋揀7號原因

史達寧離開曼城轉投車路士，他留下的7號球衣很快就找到新主人！不是哪位曼城的中場或前鋒，而是後衛祖奧簡斯路。



曼城昨日宣布，葡萄牙後衛祖奧簡斯路會在新球季穿起7號球衣，他之前是穿27號的。自從2019年從祖雲達斯加盟，簡斯路為曼城128次上陣，攻入8球。在上季英超，簡斯路交出7次助攻，在隊內僅次加比爾捷西斯及奇雲迪布尼。

其實，28歲的簡斯路一直希望穿7號，他以前踢國際米蘭及華倫西亞時，他也是選穿7號，而在賓菲加時就穿70號。簡斯路解釋喜歡7號的原因，他說：「這是我母親的生日日子，也是她喜愛的號碼。我決定改穿7號，因為我覺得這個號碼帶給我好運，希望也會給球隊好運。我知道因為史達寧為球會的貢獻，穿上7號代表要背負更多的責任。」