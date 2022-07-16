英超熱話｜曼城美國之行前傳壞消息 根度簡等3主力未能隨隊
撰文：趙子晉
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曼城即將出發美國，備戰新球季，出發前卻傳出壞消息。《The Athletic》透露，3名一隊成員無緣赴美，其中中場根度簡因為美國的一項政策而無法隨隊。
曼城今夏將往美國進行季前熱身，在香港時間周四（21日）於侯斯敦與墨西哥老牌球會阿美利加碰頭，其後轉往威斯康辛州與拜仁慕尼黑交手。
美國之行即將出發，根據《The Athletic》消息，曼城3名主力無法隨隊，其中包括中場根度簡（Ilkay Gundogan）。這名31歲德國中場未能符合入境美國，至少注射兩針新冠疫苗的要求。根度簡曾經染疫，在上年夏天接種第一針疫苗，當他準備再接種時，不幸在上月再度中招，打亂計劃，醫生建議染疫後3個月才能再打針，故此只打一針的根度簡將無緣今次美國之行。
此外，菲爾科頓及史東斯同樣不會隨隊赴美，曼城方面未有透露原因，不知是否與接種疫苗有關。開季在即，當然不能就此放棄集訓，所以未能赴美的3人，將會跟隨曼城U23青年軍，前往克羅地亞備戰新球季。
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