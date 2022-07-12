英超｜洛迪與曼城續約至2027年 感謝哥迪奧拿幫他進步
撰文：顏銘輝
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曼城與26歲西班牙防中洛迪卡斯簡迪簽約至2027年。
曼城在官網宣布這個消息，還大讚洛迪自2019年夏天加盟以來，不斷進步，為球隊近3季上陣151場。洛迪說：「在2019年加盟曼城，是我職業生涯做得最好的決定。我喜歡這裏的每一秒，球迷一直很愛我，我感到球會百分百的支持，還有領隊每日都會推動我。」
「作為球員，我進步了很多，我想多謝哥迪奧拿及所有教練團的幫助。他們全心全意幫助我成為最好的球員，我很欣賞他們的努力。」他說：「我覺得曼城為我提供一個最大機會贏冠軍的平台，故此我很開心在這裏效力更長的時間。」
洛迪在2019年從馬德里體育會加盟，近3季為曼城兩奪英超冠軍，還贏過聯賽盃。另外，他也是西班牙國腳，33次為國披甲。
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