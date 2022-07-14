英超轉會｜史達寧正式轉投車路士 發文感激曼城培育之恩
撰文：趙子晉
出版：更新：
傳聞已久，終於「登刁」。英格蘭翼鋒史達寧由曼城加盟車路士，簽約5年，成為新班主托德波利入主後的首名新兵，而這名27歲英軍國腳亦有隨隊赴美。
史達寧效力曼城7個年頭，獲獎無數，他亦發文感謝「藍月亮」，感激球隊令他由小孩變大人。
史達寧（Raheem Sterling）由「藍月亮」變「藍戰士」，車路士與這名英格蘭國腳簽約5年，盛傳加上其他條款，轉會可達5000萬鎊，而周薪更高達30萬鎊。
車路士今夏在美國進行季前熱身賽，當史達寧正式成為車路士一員後，立即現身一同操練，車路士官方社交網站更上載多張他在美國街頭的型格相片，而史達寧與班主及新隊友，齊齊現身MLB球隊洛杉磯道奇的主場。
揭開生涯新一章，史達寧立即賣口乖，「我期待披上車路士的球衣，在主帥杜慈的帶領下，解鎖更多生涯的成就。倫敦是我家，是我足球生涯的起點，如今有幸每周也可在親友面前獻技，我十分期待與史丹福橋的球迷見面。」
史達寧成為新班主托德波利的首簽，這名美國班主對史達寧讚口不絕，「史達寧是個贏家，簽入他是壯大球隊的重要一步，期待在史丹福橋看到他的世界級才能。」
「7個球季，11個錦標，畢生難忘的回憶」，史達寧特意發文感激曼城的教練團隊﹑隊友﹑職員及球迷，感激他們在這7年間與史達寧經歷高高低低。當他加盟時只得20歲，如今已成為一個大人，感謝「藍月亮」的培育之恩，並以穿上曼城球衣為榮。
曼城官方社交網站發文向史達寧致敬，包括迪布尼及馬列斯等隊友亦向史達寧致意。
更多轉會相關消息：
轉會專題︱高價回巢難有好結果 細數回母會大牌球星下場足球轉會︱拉芬夏落實加盟巴塞 車路士轉會市場慘吃悶棍轉會情報｜車路士有望一周三簽 傳為31歲高列巴尼送上5年長約轉會情報｜C朗謀求離開曼聯再受挫折 文迪斯努力遊說遭PSG拒絕足球轉會｜普巴以回家形容重返祖雲達斯 大談曼聯歲月不如意原因足球轉會｜前曼聯名將拿尼加盟墨爾本勝利 周五或即倒戈紅魔轉會情報｜曼聯CEO夥足球總監親征西班牙 巴塞為錢向迪莊攤牌足球轉會｜利物浦小將效力15年後離隊 尼高威廉斯投升班馬森林足球轉會｜普巴大減薪回歸祖雲達斯 再次披上10號球衣轉會情報｜迪莊向曼聯保證解決一問題後過檔 英媒列出兩後備人選