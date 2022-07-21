張家朗一年內贏盡世界大賽獎牌　惟世一之位料被取代｜劍擊世錦賽

撰文：李思詠
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張家朗贏了一面奧運金牌、一個世界季軍、一個世界盃冠軍、一個亞洲冠軍，並曾登上世界排名第一席位。

張家朗雖然與世界冠軍擦身而過，以銅牌戰績完成今屆世界錦標賽個人賽，但他過去一年的戰績足以令所有對手拜服，因為他在一年內贏盡大賽獎牌，幾近無敵。美中不足的是，世錦賽不敵意大利的馬連尼，「世一」排名勢被取代，未能以世界首席完成賽季。

張家朗雖與世界冠軍緣慳一面，而且大有機會失去世一之位，但他一年來贏盡大賽冠軍，實力毋庸置疑。（FIE Facebook）

張家朗過去一年大賽戰績一覽
2021年7月26日　東京奧運　男子花劍個人賽金牌
2022年1月14日　世界盃巴黎站　男子花劍個人賽金牌
2022年4月18日　男子花劍個人世界排名升上第一
2022年6月12日　亞洲錦標賽　男子花劍個人賽金牌
2022年7月19日　世界錦標賽　男子花劍個人賽季軍

要說張家朗欠缺的，除了今次緣慳一面的世錦賽冠軍，就剩下亞運和全運的金牌了。2014年仁川及2018年雅加達亞運，張家朗於個人賽皆奪得銅牌；至於全運會，他曾奪2017年全運團體銅牌，去年全運則因膝傷退賽。

押後一年的杭州亞運，賽會日前已定下賽期為2023年9月23日至10月8日，屆時將是張家朗力爭金牌的黃金機會。

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