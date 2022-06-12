張家朗再登亞洲冠軍感言　用二千天濾出淡然的感動︱劍擊亞錦賽

撰文：李思詠
出版：更新：

相隔6年再次成為亞洲冠軍，張家朗說，曾經覺得亞錦賽年年都有，現在才明白，原來「means something」。
是的，「something」是一種成長，成長從來都很有重量。

2016年無錫舉行的亞洲劍擊錦標賽，張家朗（前排右一）驚喜奪金。（資料圖片）

2016年4月13日，張家朗第三次角逐成年組的亞洲錦標賽。

當時才18歲的他，晉級路相當難打，先在16強硬碰韓國許俊，再於8強火併日本太田雄貴，入4強遇上中國的雷聲，決賽對手是日本世青冠軍敷根崇裕。決賽他一度落後11：14，眼見快要落敗，豈料一下子反勝15：14，首度登上亞洲冠軍寶座，成為少年劍神。

好文重溫：

2016年的張家朗專訪：請忘記我是亞洲冠軍

2018年的張家朗專訪：在沉靜的空間自省　那是成長的勇氣

張家朗6年後再次在亞洲錦標賽封王。（FIE）

2022年6月12日，25歲的張家朗第七次角逐成年組的亞洲錦標賽。

從小組打到決賽，除了4強面對中國的吳斌打得比較驚險，從落後7：11反勝15：13，其餘幾場都近乎不費吹灰之力，包括決賽以15：6大勝中國的莫梓維。第二次成為亞洲冠軍，舉手投足，他完全表現了奧運金牌的實力。

劍擊亞錦賽｜張家朗挫中國劍手　第二度登亞洲冠軍　蔡俊彥創佳績劍擊亞錦賽｜張家朗兩次亞洲冠軍間的蛻變　從本地新星變世界第一

「6年之後再奪獎，感覺真的不一樣。那時才18歲，好細個，對世界不太明白，開心只因為自己得到一個獎，不是因為辛苦過。今天再得獎，感覺……唔知點形容，或許因為有了經歷，所以……係囉……」

6年，這2190天，我們都經歷得太多。對於張家朗，2017年創歷史的世青冠軍，早已不再被提起，香港人只知道他是奧運金牌、排名世一。其實他還經歷過更多。由189長高到193，少年劍神不再少年，站上劍道曾經進退失據，手中把劍忽然莫名陌生，比賽輸得不明不白，連練習都惹人生厭。以為只有手手腳腳才會受傷，原來人生受傷，隨時來得更慘更痛，他的鬱悶，只有苦澀的咖啡才知道。

2021年的張家朗專訪：張家朗的後奧運自白：這一年，是徹底地懷疑人生

張家朗形容，今次的亞洲冠軍「有啲feel」，但當中的感覺是什麼，又非三言兩語能說清。人生總是五味雜陳，摸着石頭過了河，才知我們走過一條怎樣的路。享受了獎項帶來的一時之快後，他還有一絲淡然的感動，因為，這6年來，他為人生努力了，沒有白過。

張家朗由奧運金牌到世界第一　淡然處之才是他的修煉場張家朗開腔談世一　對香港人有話兒　成功關鍵非平白數字足以說明
劍擊世界盃｜張家朗的世一之路　一面奧運金牌成登頂關鍵劍擊世界盃｜劍神張家朗再創歷史　勇挫意劍手奪巴黎站冠軍張家朗登世界第一　繼江旻憓後第二位世一劍手　寫香港劍神新章193劍神掀起體育明星熱潮　張家朗粉絲：奧運時已瘋狂追蹤張家朗專訪｜張家朗親解東京奧運奪金的關鍵瞬間　贏戰術更贏心態
劍擊亞錦賽｜張家朗挫中國劍手　第二度登亞洲冠軍　蔡俊彥創佳績劍擊亞錦賽｜港隊女花鄭曉為無緣創歷史　8強力戰不敵中國劍手劍擊亞錦賽｜江旻憓第二度奪亞洲冠軍　登「世一」後曾陷自我懷疑劍擊亞錦賽｜江旻憓「決一劍」挫韓國一姐　奪生涯第二個亞洲冠軍劍擊亞錦賽｜江旻憓陳渭泠齊挫韓劍手晉級4強　港隊穩奪兩獎牌劍擊｜佘繕妡為世錦賽改善技術細節　學生生涯為另類「金牌」奮戰劍擊亞錦賽｜網上直播港隊爭牌　一文睇港隊名單、賽程及主要對手【劍擊】林衍蕙右腳大腿兩肌肉撕裂　料休養兩個月或無緣兩大賽劍擊｜女花鄭曉為在累積中獲得力量　重新詮釋團隊尾門角色
張家朗
劍擊
你可能感興趣