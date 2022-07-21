劍擊世錦賽｜楊潤雄賀張家朗江旻憓摘銅　「展現風采和堅毅鬥志」

張家朗與江旻憓在埃及舉行的世界劍擊錦標賽中，接連摘下兩面銅牌，已創下港隊歷屆的最佳成績，文化體育及旅遊局局長楊潤雄發文恭賀兩名港隊代表。



張家朗在世錦賽男子花劍個人賽殺入4強，惟飲恨不敵意大利劍手馬連尼，依然奪得一面世錦銅牌，亦是職業生涯首度登上世錦頒獎台，加上江旻憓早前的女子重劍個人銅牌，港隊至今已袋走兩牌。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）發文祝賀兩名劍手，在世錦賽獲得佳績，寫下歷史新一頁，「張家朗和江旻憓在比賽中表現出色，展現了香港運動員的風采和堅毅鬥志，他們奪得獎牌實至名歸，我們感到欣喜萬分。我期望香港劍擊隊在團體賽事繼續全力以赴，再創佳績。」

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