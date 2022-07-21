劍擊世錦賽︱張家朗江旻憓奪兩銅 楊潤雄祝賀：盼團體賽再創佳績
撰文：高諾恆
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香港劍擊運動員張家朗和江旻憓在2022年世界劍擊錦標賽各取一面銅牌，張家朗更創下香港男子劍擊世錦賽的最佳成績，摘下個人及香港男子劍擊隊史上首面世錦賽獎牌。文化體育及旅遊局局長楊潤雄發稿恭賀二人，讚揚他們表現出色，展現港隊健兒的風采和堅毅鬥志，形容是再次寫下歷史新的一頁，期望香港劍擊隊在團體賽事再創佳績。
現時世界排名第一的香港劍擊運動員張家朗，今早（21日）於花劍世錦賽四強不敵意大利選手，但仍創下個人及港隊最佳成績，也是繼香港重劍選手江旻憓兩度贏得世錦賽銅牌後，香港劍擊隊有史以來第三面世錦賽獎牌。楊潤雄形容欣喜萬分，指張家朗和江旻憓在比賽中表現出色，奪得獎牌實至名歸，「期望香港劍擊隊在團體賽事繼續全力以赴，再創佳績。」
上周日（17日）香港桌球運動員張家瑋在2022年世運會，英式桌球男子個人賽事中，以局數三比一擊敗埃及對手，奪得香港史上首面世運會金牌。楊潤雄也讚揚張家瑋盡顯大將風範，於比賽全力以赴，為其成就感到無比興奮和驕傲。
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