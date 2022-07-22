沙迪奧文尼力壓沙拿艾度亞文迪　二度當選非洲足球先生

沙迪奧文尼﹑沙拿與艾度亞文迪成為非洲足球先生最後3強，非洲足協日前揭盅，助塞爾加爾贏得非洲國家盃的文尼當選，生涯第2度奪得這殊榮。



非洲足球先生因為疫情停辦兩年，今年復辦，結果剛加盟拜仁慕尼黑的沙迪奧文尼，力壓舊隊友沙拿及國家隊隊友艾度亞文迪，連續兩屆奪得非洲足球先生殊榮。「我再度奪獎感到非常﹑非常高興，感激一眾塞內加爾國民，同時把獎項獻給國家的年輕人。」

文尼今年初領軍出戰非洲國家盃，比賽期間傷及頭部，他不顧一切亦要為國出戰，最終帶領塞內加爾首度贏得非洲盃錦標。

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