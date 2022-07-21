C朗身處馬德里惹重返皇馬傳言　慘被落閘出走曼聯再受挫︱轉會

葡萄牙球星C朗拿度出走曼聯記再遇新挫折，地位相當於皇馬官媒的西班牙《馬卡報》宣稱，「C朗正在尋找球隊落腳，但那肯定不會是皇家馬德里。」



C朗在皇馬的9年贏盡一切冠軍。（Getty Images）

《馬卡報》：「重返球會一定無好結果」

Ｃ朗為繼續踢歐聯，繼續努力尋找下一站。他的經理人四出拜訪各大豪門，並先後已被車路士、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、拿玻里和馬德里體育會五間球會拒絕。

他效力皇家馬德里的9年風光無限，不料尚未跟皇馬扯上關係，銀河艦隊已率先通過《馬卡報》落閘。該報指，C朗希望6度贏得歐聯，而且延續入球和上陣紀錄優勢，他目前較美斯在歐聯多入15球，上陣次數較已退役的卡斯拿斯多6次，較美斯多27次。C朗明年2月將踏入38歲，《馬卡報》形容他「個人層面仍維持良好數據，但重返曼聯整體而言也是個差勁的球季」，更聲稱，「大家一早已知重返球會永遠不會有好結果，今次只是又一次證明。」

《馬卡報》繼而澄清，「周三（20日）下午有消息指C朗拿度與佩雷斯（皇馬會長）舉行不同會議，這情況並未發生。」據該報了解，「皇家馬德里的路線圖並未作出任何改變，當中並不涉及C朗重返球隊。球會高層正在等待目標球員會否被出售，之後才會再向市場埋手，但當中並不包括C朗拿度的名字，。」

《馬卡報》斬釘截鐵表示，過去兩日C朗現身馬德里觸發有關傳言，不過他與皇馬方面並未進行任何會議。「C朗正在找尋下一站，但那不會是班拿貝或慕尼黑。」曼聯繼續在澳洲踢季前熱身賽，C朗至今尚未歸隊。