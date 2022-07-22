英超季前賽｜紐尼斯後備入替變表演時間　半場轟大四喜證明自己

利物浦貴價新兵達雲紐尼斯，代表紅軍首仗熱身賽鬥曼聯，近門黃金機會卻射上看台，令人擔心這名新兵的表現。利物浦返回歐洲作客RB萊比錫，這名烏拉圭箭頭以入球力證自己絕非水貨，半場入替轟入4球。



高價加盟的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）首度代表利物浦對曼聯時，錯失黃金機會，不論操練及比賽時同把皮球射上看台，主帥高普賽後解畫，直指球隊當時已開操3日，狀態當然有待改善。

紐尼斯處子登場變大嘥鬼 高普嘆部分球員只操了3日

紐尼斯首度代表利物浦對曼聯，卻斷送黃金機會。（Getty Images）

利物浦在泰國及新加坡完成兩場熱身賽後，返回歐洲赴德國，與RB萊比錫拍跳。紐尼斯今仗先列後備，這名烏拉圭前鋒半場入替，在場上的45分鐘成為他的個人表演時間。

換邊初段，路爾斯戴亞斯被對手門將撲跌，球證果斷直指12碼點，紐尼斯操刀中鵠，首度披上利物浦球衣建功。一不離二，利物浦前場逼搶成功，堤亞高艾簡達拿輕輕傳給入楔的紐尼斯，半單刀下射遠柱得手，3分鐘內梅開二度。

達雲紐尼斯下半場12碼中鵠，攻入加盟利物浦的首個入球。（Getty Images）

紐尼斯其後再展示其射手觸覺，紅軍再度在前場逼甩對手腳下球，哈維艾利洛右路地波傳中，紐尼斯門前加一腳，68分鐘連中三元。紐尼斯完場前接應法比奧卡華奴的助攻，熨射建功錦上添花，下半場上陣轟入4球，加上沙拿上半場的入球，利物浦5球大勝RB萊比錫。

紐尼斯下半場入替，變成他的個人表演時間。（Getty Images）

經過兩場熱身賽後，不少「利迷」擔心紐尼斯貨不對辦，他用45分鐘證明自己，高普亦替紐尼斯高興，並笑指「潘朵拉盒子」終於打開了。今時今日社交網站發達，球員一舉一動也容易被放大，尤其是高價球員，紐尼斯亦然，高普理解並體諒。

「今晚是他（紐尼斯）完美的一夜，球員也是普通人，他們也有情緒，尤其是高價收購，他們亦有壓力。當他們有一點犯錯，網上世界便會無限放大，但紐尼斯今晚以入球將這些討論終結，他確實是個與眾不同的前鋒。」

高普直指高價收購都是人，需要時間處理壓力。（Getty Images）

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