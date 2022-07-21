女足歐國盃︱英格蘭絕地反擊入四強 加時2：1挫大熱門西班牙
撰文：吳慕兒
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女子歐洲國家盃八強，主辦國英格蘭面對奪標大熱西班牙，下半場落後一球的劣勢下，最終戰至加時戲劇性出線。
西班牙憑干莎莉絲的入球，54分鐘先開紀錄，正當勝利在望，比賽去到末段，後備入替的曼聯前鋒Ella Toone 84分鐘為英格蘭攻入扳平一球，比賽要加時分勝負。
加時上半場，今年5月由曼城轉投拜仁慕尼黑女子隊的進攻中場Georgia Stanway引球推進，在禁區外一記精彩遠射破網，96分鐘英格蘭反超前2：1。
西班牙落後下力追不果，英格蘭連續四次大賽晉身四強，在主帥Sarina Wiegman領軍下增至18場不敗。
他們的準決賽對手將會是瑞典對比利時的勝方，力爭7月31日在溫布萊球場上演的決賽中，首度捧起冠軍獎盃。英格蘭女足曾兩度置身歐國盃決賽，可惜均飲恨而回。西班牙再次失諸交臂，已是他們連續三屆八強止步。
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