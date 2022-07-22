英超｜美記者爆C朗決意離開曼聯 華拉尼開腔：佢仲有貨賣
撰文：趙子晉
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C朗拿度離開曼聯的謠言滿天飛，多間豪門早已落閘。美國傳媒記者透露，C朗為求離隊，不惜減人工也要離開奧脫福，可見他的決心。
曾在皇家馬德里及曼聯與C朗做隊友的華拉尼，開腔維護這名葡萄牙球王，並直言他依然有能力幫助球隊。
由C朗拿度因個人及家庭理由缺席開操後，關於他離隊的傳聞傳過不停，大部分豪門也曾扯上關係，但只流於傳聞層次。
C朗拿度名氣大，薪金高，令不少追求者卻步。為了離開奧脫福，C朗以行動展示他的決心，美國《CBS體育》記者Ben Jacobs透露，C朗經理人文迪斯表示，這名葡萄牙球王願意減薪3成，但他同時表示，曼聯依然堅決不賣，令C朗離隊停滯不前。
有趣的是，英媒曾經報道指，因為曼聯來季沒有歐聯資格，所以全員減薪25%，令C朗萌生離隊念頭。如今減薪3成也要走，證明C朗的離隊決心十分堅決。
這名《CBS》記者引述C朗身邊的消息人士，除了踢歐聯，C朗亦有另一個要求。卡塔爾世界盃在即，C朗不希望再獨力支撐球隊，他想要別人的支援，同時減低受傷的風險。
曾與C朗在皇馬合作的中堅華拉尼，日前接受《BBC》訪問，談及C朗拿度，強調對方依然有貢獻，「C朗拿度是眾人焦點，所以外界特別容易因為他的表現而說三道四。我們知道他的級數，他是個傳奇，時常也挺身而出，有他在隊中必利多於弊。」
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