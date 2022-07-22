書展2022｜行山書出版商嘆難以生存　「旅行狂」梁榮亨：功成身退

2022年的書展，可能代表行山書一個時代的結束。「社長」梁榮亨宣布不會再出版《知情識趣遊香港》系列，感嘆實體書愈來愈難生存，他們的歷史任務完成，可以功成身退。



行到友晟出版社的書展攤位，「社長」梁榮亨如生招牌般坐鎮，為每位買書的讀者簽名。梁榮亨介紹今年出版的新書《知情識趣遊香港9》，從他口中，香港奇山異水，趣石勝景，如數家珍，但他告訴記者：「我哋呢個系列到此為止，唔會再寫。」

友晟「社長」梁榮亨今年繼續有在書展擺檔。（顏銘輝攝）

梁榮亨是香港旅遊行山界的傳奇人物，1988年起為報刊撰文，介紹本地風光山水，到90年代著書，出版的行山旅遊書籍超過30本。他在2012年起編著《知情識趣遊香港1》，介紹難度較高或非常規的探奇式路線，幾乎每年出一冊。來到2022年，他宣布這個系列完結。

梁榮亨解釋：「一來覺得實體書愈來愈難生存，第二，除咗第一本係25條路線，我們每本書都有30條路線，乘一乘，你見我哋介紹咗幾多條路線，都不得了！出版實體書成本愈來愈重。你一開啲Apps，大把路線。我哋嘅歷史任務已經完，都可以功成身退。」幫「社長」計一計，《知情識趣遊香港》系列10年間介紹了265條香港行山路線。

梁榮亨續說：「舊年已經有呢個想法，覺得有啲路線開始重複，有啲作者都話『榨到乾晒嘞』，佢哋都覺得有壓力，如果有壓力就無謂啦。我覺得都差唔多要抖一抖，任何嘢都有開始有結束，結束得漂亮好過格硬落去。」《知情識趣遊香港1》由梁榮亨及何同益合著，來到完結篇的《知情識趣遊香港9》，作者已加至9人，包括「香港山友石頭谷」的李志成、「山城縱走」創辦人莫智傑及區以駿。

「（有沒有感到可惜？）可惜都有，但覺得推廣香港旅遊文化嚟講，已經盡咗力。」梁榮亨說。他感謝友晟的社友贊助部分製作費，「如果冇佢哋嘅熱心贊助，根本冇得搞！」他表示發行及書店的生態已跟以前不同，而且圖書館購書亦比以前少，「以前會要300本，𠵱家最多百幾本，300本變100本，冇咗200本點搞！」

梁榮亨推介今年出版的兩本新書《知情識趣遊香港9》及《賞遊香港離島》。（顏銘輝攝）

友晟出版社原本位於長沙灣宏昌工廠大廈，但政府要清拆改建，友晟不得不遷出，搬到土瓜灣的工廈。梁榮亨說：「政府要拆，我哋要搵地方搬，都花好多精力同心血，由500呎搬到170呎，你話要清幾多嘢。出呢兩本書比較急，離島呢本書，我本身想加入更多資料，但到我落手做嘅時候，剩番3星期時間。又要排版及印刷，我得兩星期去寫，已經好快手。」

除了合著《知情識趣遊香港9》外，梁榮亨今年還出版了《賞遊香港離島》，介紹馬灣、坪洲、吉澳等地的行山見聞，「好多嘢想擺落去，都無可奈何，時間問題。希望用相吸引人，啲相盡量做到有新有舊，希望有對比，等人懷念一下過去。」

談到回憶，梁榮亨大讚以前馬灣出產的蝦膏「真係好正」。（顏銘輝攝）

撰寫《賞遊香港離島》時，梁榮亨用了很多舊照片，有張更加是他廿多歲時在青衣打工所攝的。他一邊翻書，一邊說：「出呢本書都有感觸。我以前能夠去喜靈洲住一晚，嗰位（帶我去嘅）社友早幾年喺家中出意外，撞親個頭，已經過身。相中同我上山下海嘅戰友，又已經移民，都覺得好唏噓，好多回憶。我以前啲小朋友真係是小朋友嚟，十幾歲，一齊行山，𠵱家都已經40歲。時間真係過得好快好快！通過本書，希望保留到啲島以前係點樣。」

雖然梁榮亨為《知情識趣遊香港》系列寫上句號，但未來會不會再出其他系列的行山書呢？「睇下有幾多需要？睇下有幾多材料？如果有，都可能會再出。」他回答：「年紀都有返咁上下，我都70歲人，要做嘅野，有能力做嘅野，都做咗咁多，畀其他人做下啦！」