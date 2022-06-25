夏天行山路線｜1個鐘閃遊柴灣猛鬼橋　搭車上山全程落斜又多樹蔭

夏天行山慎選路線，最好選擇路程短、上坡少、樹蔭多的行山路線，例如這次介紹的柴灣猛鬼橋。如果搭巴士到西灣濾水廠站起步，全程落斜又樹蔭多，連拍照1小時左右走完，適合行山人士避開中午酷熱時分，在早上或黃昏完成旅程。



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柴灣猛鬼橋是近期一個熱門打卡點。（顏銘輝攝）

柴灣後山的猛鬼橋是近期熱門的打卡地點，也是當區居民的晨運勝地。如果想用最輕鬆的方法行山去猛鬼橋，可以搭巴士到高點，沿山路行下去，落到峰華邨離開。行山人士可以在筲箕灣鐵路站搭新巴9號，於大潭道的西灣濾水廠站下車。

柴灣猛鬼橋行山路線資訊：

路線：西灣濾水廠站 > 猛鬼橋 > 峰華邨

路程：1.2公里

需時：1小時

技術需求：2星（路線簡短，全是明顯馬路或山徑；以5星為最高）

體能需度：1星（路程短，全程落山；以5星為最高）

起點交通： 筲箕灣鐵路站搭新巴9號於大潭道的西灣濾水廠站下車

終點交通：在翡翠道搭新巴81號往勵德邨方向



下車後，沿左邊的馬路行落去，樹蔭處處，還見到路旁有長凳。沿馬路約行5分鐘，留意腳下馬路橫越引水道，轉左落去引水道旁的石屎徑。石屎徑有鐵欄，以防行山人士跌落引水道。前行不久，猛鬼橋便在右方。

👇👇按圖看清路線，落巴士後行往猛鬼橋👇👇

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這座石橋橫越柏柴石澗的深谷，高數十米，橋墩以拱門設計，甚有歐陸風味。有其他傳媒報道指，柴灣猛鬼橋的名字來自鬧鬼傳聞，有人聲稱在晚上見過有日軍在橋上揮手。

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行過猛鬼橋後，橋旁有泥徑，可以下降到橋底，從下而上觀賞圓拱橋墩，但泥路較崎嶇，量力而為。看完猛鬼橋後，沿徑續走。這條路伴環柏架山的引水道而建，十分好行，而且也在林蔭下，炎夏行也很舒服。

👇👇按圖看清猛鬼橋風景👇👇

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留意右方，有小徑落山，路旁相信有晨運人士用鐵枝及繩搭建的扶手。接着，再行石屎樓級，落到底是峰華邨秀峰樓旁。如果想行去港鐵站的話，可以沿翡翠道及環翠道落去，便是青年廣場及柴灣站。在翡翠道亦有巴士站，行山人士可以選搭新巴81號往勵德，途經筲箕灣、西灣河、北角。

👇👇按圖看清路線，由猛鬼橋落山👇👇

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這條路線全長只有1.2公里，如果不拍照打卡，半小時多便可行完。夏天酷熱，中午烈日當空，這條路線夠短，可以在早上出發趕及中午前下山，亦可以在黃昏起步及入黑前下山。

如果嫌路程太短，行山人士可以延長這條路線。大潭道西灣濾水廠站的位置四通八達，往西可接野豬徑、柏架山、大潭水塘、大風坳，向東可接往馬塘坳、哥連臣山以至龍脊。

夏天行山可備12件小物（按圖放大）：

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