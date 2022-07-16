行山相展體驗山野攝影師苦與樂　盼參觀者感受群山包圍走出香港

山野攝影師陳德誠（Vincent）由本周末起舉行「不期而遇」攝影展，分享約30張近6年的所攝的山野照片，包括香港及海外的景色。Vincent希望參觀展覽的人尤如置身群山當中，感受到世界很大，不要困在香港一個地方。



【Vincent部分攝影作品】

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Vincent到尼泊爾行過EBC（珠峰大本營登山路線）後就愛上山，投身山野攝影師。在這次攝影展，他會展示約30幅近6年最具代表性的作品，他表示將作品照片放到很大，希望入場的人會感覺被山包圍。

山野攝影師Vincent。（受訪者提供）

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Vincent介紹，這是個體驗式的展覽，除了照片，還擺放曾與他「共患難」的登山及攝影裝備，讓大眾有機會感受野外拍攝的苦與樂。他說：「例如上升器及繩索，讓人知道我們工作時要用到什麼裝備，還有在不同高度穿的衣服。」

在30張照片中，有6張是本地的風景，包括大帽山、青山及馬鞍山。Vincent說：「混合了我在外國行山及香港風景的照片，近兩年困在香港，都影了很多香港的相，而且我覺得香港的景色都很美。」他補充部分香港地方在航拍飛行新例實施後已經被劃為禁飛區，普通人不能再拍到這些畫面。

在烈日在曝曬，可能只為等待一刻瞬間。（受訪者提供）

Vincent近兩年拍攝了多套運動紀錄片，但他沒有將運動員的照片放入今次的展覽中，他解釋：「不是不想擺運動員的照片，但一來場地大小所限，二來我覺得展示運動員的話，要整個展覽以這方面為題才好看，所以決定不擺。」

被問到希望參觀的人能夠感受到什麼時，他說：「我的希望其實有點老土，這個世界真的很大，要去見識一下。世界真的很美麗，真的不要困住自己在香港。」

Vincent Chan「不期而遇」 山野攝影展開放時間：

16/7（SAT）14:00 - 20:00

17/7（SUN）11:00 - 20:00

18/7（MON）11:00 - 22:00

19/7（TUE）11:00 - 22:00

20/7（WED）11:00 - 22:00

21/7（THU）11:00 - 19:00

22/7（FRI）11:00 - 22:00

23/7（SAT）14:00 - 20:00

24/7（SUN）11:00 - 20:00



地點：尚山岩舘（深水埗大南街234號一樓）