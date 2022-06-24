夏天行山路線｜遠觀河背水塘S形水壩排洪　上落少樹蔭多舒服輕鬆

天氣酷熱下行山遠足，必定要量力而為，慎選行山路線。由雷公田出發，經清潭水塘，行至河背水塘，沿途樹蔭，上落不多，涼亭設施充足，路上還有補給點，是一條幾適合夏天行山的路線。兩星期前連日大雨，水塘漲滿，行山客還有機會看到排洪景色。



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雨天完結，天晴酷熱，正好行水塘看排洪；圖為河背水塘水壩。（顏銘輝攝）

經過月初雨天，這個周末終於放晴，但想出外行山的朋友要留意，天氣十分酷熱，中暑危機急增，出發前必定要評估自己的體能，做足準備，挑選合適的路線。這次介紹的路線由石崗的雷公田起步，沿林蔭下的馬路而走，到訪3個冷門的灌溉水塘，遠觀排洪景色，全長約11公里，建議預算4至5小時休閒漫步。

雷公田至河背行山路線資訊：

路線：雷公田 > 上清潭水塘 > 下清潭水塘 > 河背水塘 > 河背村

路程：11.4公里

需時：4小時

技術需求：1星（絕大部分是馬路，河背水塘家樂徑指示清晰；以5星為最高）

體能需求：2星（儘管路程超過10公里，但上落幅度不大，又多涼亭休息；以5星為最高）

起點交通：在荃灣如心廣場或荃灣站乘搭九巴51到雷公田下車/在元朗泰衡街或錦上路站乘搭小巴72到總站雷公田下車

終點交通：在河背乘搭小巴71到錦上路站或元朗下車



從元朗乘搭小巴72號、或從荃灣乘搭九巴51號，抵達大帽山北麓山腳的雷公田。下車後，跟隨往雷公田村的指示牌，沿單線馬路行入去。這條馬路沿引水道而建，保持約海拔100米高繞山而行，上落斜不多。馬路初段多村民駕車出入，要小心交通；亦見有村民在路邊擺檔，出售農產品。

👇👇按圖看清路線，由雷公田起步出發👇👇

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約行15分鐘，抵達一個郊野公園洗手間，並設有斟水機、野餐桌及長凳。這是全程最整潔的公廁，行山人士可以稍作休息，整頓裝備。行過公廁，右邊有分岔馬路往農場鮮奶，門口有塊塗上黑、白色的石頭，十分易認。農場鮮奶有小食及飲料發售，若果未有帶足糧水的朋友，可作補給。

就在農場鮮奶的對面，發現有隻羊被綁在甲龍林徑的柱旁。（顏銘輝攝）

👇👇按圖看清補給點農場鮮奶👇👇

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沿馬路續走，輕鬆易行，大部分路段有樹蔭，時而會從樹隙中一瞧雞公嶺的全貌。郊野公園沿途廣設郊遊設施，涼亭頗多，不愁沒有休息的地方。由雷公田到河背基本上只得一條馬路主幹，只要不亂走兩邊的小徑，都不會迷路，所以都很適合方向感差的行山新手。

👇👇按圖看清路線，沿馬路行多樹蔭👇👇

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由起點計，約行1小時15分鐘，馬路由微上斜變落斜，轉彎便至清潭上灌溉水塘的水壩。月初連日大雨，不宜行山，如今放晴，雨水也逐漸從山上流出，匯聚水塘，令多個水塘漲滿排洪。想看排洪，除了著名的大潭水塘外，還可跟隨這次的路線，到訪清潭及河背。

👇👇按圖看清風景，清潭水塘排洪👇👇

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走過筆直的水壩，欣賞湖光山色，過壩後可遠觀瀑布般的排洪景色。大家請緊記，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗屬違法，切勿以身犯險，也不應以身試法。

離開清潭上灌溉水塘的水壩後，沿馬路落斜行約5分鐘，右方有路口轉入清潭下灌溉水塘的水壩，也不妨一遊，但當日下水塘仍未漲滿，就沒有排洪。沿馬路續走，景色漸變，可以俯瞰港鐵的八鄉車廠。不久，行過一條橋，左方是一道蜿蜒的瀑布，流進橋下水潭，這是河背坑。

👇👇按圖看清路線，沿馬路行到河背營地👇👇

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過橋後便是河背營地，若由雷公田起點計，行了約2小時到達這裏。河背營地旁有馬路分岔口，直去是一會兒落山的路，轉左上斜則是通往河背灌溉水塘。若果想早點落山，可以直行；若果想欣賞河背水塘的景色，便要花點氣力上斜。

👇👇按圖看清路線，行上河背水塘家樂徑👇👇

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這段上斜相信是今次路線最辛苦的一段，約上行15分鐘便抵盡頭。若心急想看靚景，可以轉左入水壩，而我們就決定直去，進入河背水塘家樂徑，繞塘走一圈。這條家樂徑不是水泥徑，較具原始風味，但平坦好行，甚少上落，確實適合一家大小。

👇👇按圖看清河背「竹林隧道」風景👇👇

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約行半小時，來到著名的打卡勝地「竹林隧道」。比起北港及燕岩的「竹林隧道」，河背的「竹林隧道」不長，沿梯級而上，行多兩步便走完，但只要找對角度，也能拍出不錯效果的照片。

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行了45分鐘，完成山徑，行到河背水塘的著名S形水壩。由於其獨特的形態，在水壩上都能看見洪排的景色。走在壩上，左方是河背水塘及塘中的小島，右方則是傾瀉而下的排洪瀑布。比起上、下清潭水塘，河背水塘看來更具特色。

行到河背水塘的S形水壩。（顏銘輝攝）

👇👇按圖看清河背水塘排洪風景👇👇

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走完水壩，接回馬路，原路落斜而歸，行至河背營地的路口，轉左繼續落斜，行多10分鐘便到河背村，村中有間士多提供小食及飲品。再沿馬路行，很快就抵達小巴站。行山人士可以搭71小巴往元朗，中途會經錦上路站，可以轉乘屯馬線出市區。

👇👇按圖看清路線，由河背水塘落山👇👇

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總結，這條路線長約11公里，輕鬆閒遊，行了4小時，前兩小時是由雷公田行到河背營地，後兩小時則是環塘遊覽河背水塘並落山。沿路樹蔭多而且上落少，除了上河背水塘那15分鐘，其餘時間都不用耗費太多體能，適合夏天行山。上、下清潭水塘及河背水塘景色明媚，這幾天去還可遠觀排洪。

若果只想去河背水塘的朋友，就可以搭小巴到河背，上河背水塘行一圈後折返，建議預算2至3小時。

夏天行山可備12件小物（按圖放大）：

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【夏天行山須知】

出發行山前得知天氣炎熱，例如天文台已發出酷熱天氣警告，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。



如果決定去行山，為減低熱病風險，行山人士須謹慎選擇路線。選擇夏天行山路線時，可以考慮5大因素，分別是路線短、上斜少、樹蔭多、補給多及退路多。



在夏天行山，除慎選路線，還建議避開中午時分行進！



中午時分最曬最熱，行山人士可以選擇較短的路線，提早至清晨或者押後到黃昏出發，避開最暑熱的時間，例如早上8時啟程，中午12時前落山，或者到下午3時後出發，行到6時入黑前落山。



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