體育熱話｜跳舞融入乒乓訓練有得諗　EXILE舞者任日本乒乓教練

日本男子組合EXILE殺入體育界，團員之一的TETSUYA與日本乒乓球協會代表周四（24日）一起會見傳媒，就任日本U12體能教練的TETSUYA豪言，盼能助日本培訓出乒乓王者。



日本乒乓球協會宣布TETSUYA正式上任日本U12代表隊的體能教練，在團中擔任舞者的TETSUYA，與乒乓球毫無關係，但41歲的他除了是男團成員外，在舞台以外也積極進修。

他在2017年修讀早稻田大學研究所運動科學研究系，2018年以碩士論文《舞蹈列入國中必修課程後有關現代律動舞蹈的教學現狀及對策》榮獲優秀論文獎，同時於該研究所畢業。

TETSUYA正式成為日本乒乓U12的體能教練。（Twitter圖片）

2020年，他曾為日本乒協的青年隊強化集訓營，加入和編寫了跳舞訓練課程，提升運動訓練，獲得好評，成為了他日後就任教練的契機。

TETSUYA在就任日本U12代表隊體能教練的記者會上表示：「在EXILE表演時，我追求着跳舞的可能性，就出現了一個想法：跳舞會不會可幫助到不同的體育運動呢？期待看到年輕選手們在世界舞台活躍，作為體能教練，我會盡全力發揮角色，請大家好好期待今後的比賽。」

EXILE對自己的定義並非不是「idol」，而是「artist」，注重音樂質量和舞台表現力，團員也多才多藝。（Instagram）

對於TETSUYA破天荒把跳舞融入乒乓訓練，以提高敏捷度、反應及減低受傷機會，日本乒協理事宮崎義仁坦言：「希望將來的奧運選手、金牌得主，在小學生時期透過舞蹈訓練變得更強。」

TETSUYA指擔任教練需「負起責任」，「見證乒乓世界王者、奧運金牌誕生，是巨大的夢想。」

TETSUYA的「國中現代律動舞蹈課程教學影像」被認定為文部科學省選定作品。（Instagram）