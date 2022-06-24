體育熱話｜跳舞融入乒乓訓練有得諗　EXILE舞者任日本乒乓教練

撰文：葉詩敏
出版：更新：

日本男子組合EXILE殺入體育界，團員之一的TETSUYA與日本乒乓球協會代表周四（24日）一起會見傳媒，就任日本U12體能教練的TETSUYA豪言，盼能助日本培訓出乒乓王者。

日本乒乓球協會宣布TETSUYA正式上任日本U12代表隊的體能教練，在團中擔任舞者的TETSUYA，與乒乓球毫無關係，但41歲的他除了是男團成員外，在舞台以外也積極進修。

他在2017年修讀早稻田大學研究所運動科學研究系，2018年以碩士論文《舞蹈列入國中必修課程後有關現代律動舞蹈的教學現狀及對策》榮獲優秀論文獎，同時於該研究所畢業。

TETSUYA正式成為日本乒乓U12的體能教練。（Twitter圖片）

2020年，他曾為日本乒協的青年隊強化集訓營，加入和編寫了跳舞訓練課程，提升運動訓練，獲得好評，成為了他日後就任教練的契機。

TETSUYA在就任日本U12代表隊體能教練的記者會上表示：「在EXILE表演時，我追求着跳舞的可能性，就出現了一個想法：跳舞會不會可幫助到不同的體育運動呢？期待看到年輕選手們在世界舞台活躍，作為體能教練，我會盡全力發揮角色，請大家好好期待今後的比賽。」

EXILE對自己的定義並非不是「idol」，而是「artist」，注重音樂質量和舞台表現力，團員也多才多藝。（Instagram）

對於TETSUYA破天荒把跳舞融入乒乓訓練，以提高敏捷度、反應及減低受傷機會，日本乒協理事宮崎義仁坦言：「希望將來的奧運選手、金牌得主，在小學生時期透過舞蹈訓練變得更強。」

TETSUYA指擔任教練需「負起責任」，「見證乒乓世界王者、奧運金牌誕生，是巨大的夢想。」

TETSUYA的「國中現代律動舞蹈課程教學影像」被認定為文部科學省選定作品。（Instagram）
TETSUYA除了編修舞蹈課程，還取得咖啡烘焙師資格，更開了咖啡店「AMAZING COFFEE」。（Instagram）
體育熱話︱碧咸鏡頭背後窩心舉動　獲美女DJ大讚人前人後真君子體育熱話︱C朗千萬跑車離奇撞牆　意外曝光超強背景軍人保鑣團隊體育熱話｜國際體壇爆跨性別參賽爭議　單車修例　國際泳聯明表決體育熱話｜台劍擊甜心竟懷孕7個月照比賽　列三點解釋為何沒察覺體育熱話｜時速144公里壞球擊中對手頭部　投手不認錯：球的問題體育熱話｜外媒捕捉愛妻小腹隆起陪出海　拿度一句回應球迷祝福體育熱話｜冰上美少女當主持一貫可愛　解構「令和怪物」場外生活體育熱話｜車手雨戰熱血衝刺勝出分站　收掣不及直撞妻子場面驚險體育熱話｜曼島TT增至5人死　同一位置再現致命意外父子戰死沙場
乒乓球
香港乒乓總會
乒乓世界賽
平野美宇
石川佳純
伊藤美誠
張本智和
你可能感興趣