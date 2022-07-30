油塘行山｜登魔鬼山頂搵碉堡賞靚海景　再行五桂山探秘茅湖石堡

夏至剛臨，加上高空反氣旋影響，連日天氣如在火爐一樣，酷熱如火，小組安排走短線點，衛徑三段油塘起步，可以去茅湖仔看看廢堡，油塘站集合。

（出發日期：2022年6月22日）



早上天晴，稍有煙霞，9時30分在油塘站A出口集合。拍照後四人一組經大本營商場、墳場車路上行至衛徑三段入口。

沿石級路上222米的魔鬼山，此山又名炮台山，順探山上碉堡，拍照後下山接衛徑至景澳路，過馬路上五桂山，沿山脊走至茅湖山大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿行完炮台山再上五桂山👇👇👇

+ 51

休後下山往探茅湖石堡，沿小路行一段已見廢堡，廢堡已圍鐵網及有管理員看守不能內進，只在門口拍張照再下山到前調景嶺差館看看，最後沿車路步至靈實醫院。

醫院旁車路下行過隧道，出將軍澳單車公園梳洗，部份隊友在尚德邨下午茶，呀喵與其他隊友搭車離開。

▼按圖看清路線及沿途風景，由茅湖石堡行至將軍澳單車公園👇👇👇

+ 11

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】