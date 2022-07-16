港島行山路線｜港鐵站上灣仔峽行金夫人徑 登班納山俯瞰南區美景
撰文：CATT’S BLOG
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西南季候風正影響華南，新界一帶連日有雨，看天文台圖像港島雨量較少，今周山線就開港島區吧！上灣仔峽走金夫人徑，灣仔站集合。
（出發日期：2022年7月6日）
早上天陰未有下雨，搭車到灣仔早餐，期間灑過一陣雨，很快又停了，9時30分在灣仔港鐵站起步。
四人一組沿石水渠街步往藍屋、北帝廟接灣仔自然徑上灣仔峽公園，公園旁車路轉入香港仔水塘方向，岔路口左邊小路入金夫人徑。
金夫人徑原名金夫人馳馬徑，是第17任前港督金文泰夫人騎馬郊遊的路徑。路段有不少軍事遺跡、石橋及石澗，沿途林蔭處處，是一條頗好走的山徑，約中午12時前已到達山坳涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，行上灣仔峽接金夫人徑👇👇👇
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休後前行一段入林上班納山，班納山高海拔212米，可俯瞰港島南區美景。在山頂標柱打咭後，前行到石堆拍照，賞石後走回林路下山，再走回上水塘。過壩後，沿水塘路下山到漁光邨體育館梳洗，再沿車路下香港仔中心散隊。
▼按圖看清路線及沿途風景，登班納山後落香港仔👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
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