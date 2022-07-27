轉會情報｜曼聯與C朗展開首輪談判　費格遜同日駕臨訓練基地

C朗拿度周二早上駕車回到曼聯的卡靈頓訓練基地，經理人文迪斯隨行，相信他與曼聯商討離隊。巧合地，當日有多位重量級人物來到卡靈頓，包括費格遜、笠臣及大衛基爾，未知他們有沒有參與C朗的會面。



周二早上約10時，C朗被影到駕車抵達卡靈頓訓練基地，坐在他身邊的是經理人文迪斯。這是曼聯自從6月底開操以來，這位葡萄牙球星首次回到曼聯的訓練基地，之前他一直以家庭原因告假，缺席了曼聯整個的亞洲之旅。

多間英國傳媒報道，渴望今夏離隊的C朗，與曼聯高層見面。英國《每日電訊報》披露會談結果，據了解雙方在首輪會議沒有達成任何協議，曼聯的立場沒有改變，繼續「企硬」，強調尚有一年合約的C朗是非賣品。C朗及文迪斯也沒有動搖立場，他希望在新球季參與歐聯，但暫時仍未有合他心水的歐聯球隊願意招攬。

費格遜周二亦有到卡靈頓訓練基地，未知他有沒有與C朗見面。（Twitter）

周二的卡靈頓相當熱鬧，多位大人物到場，包括現任行政總裁李察阿諾特、前任行政總裁大衛基爾、傳奇領隊費格遜及前隊長笠臣。未知他們有沒有跟C朗見面或者參與談判，據悉當日中午剛好有一個預先安排好的董事局會議，所以費格遜等人是為董事局會議而來。

文迪斯近一個月不停向歐洲大球會推介C朗，車路士及拜仁慕尼黑已分別婉拒。最近文迪斯接洽馬德里體育會，更傳C朗願意減薪加盟，但到周二晚，馬體會會長安歷基施利素（Enrique Cerezo）表明，羅致C朗在現實上是沒有可能。他說：「我不知是誰創作這個故事，關於C朗去馬體會。這不是真實的，在現實上，他沒有可能來馬體會。」

雖然C朗周二返抵曼聯，但他未曾參加大隊訓練，相信他難以在周末對馬體會的季前熱身賽中上陣。