轉會情報｜曼聯與C朗展開首輪談判 費格遜同日駕臨訓練基地
撰文：顏銘輝
出版：更新：
C朗拿度周二早上駕車回到曼聯的卡靈頓訓練基地，經理人文迪斯隨行，相信他與曼聯商討離隊。巧合地，當日有多位重量級人物來到卡靈頓，包括費格遜、笠臣及大衛基爾，未知他們有沒有參與C朗的會面。
周二早上約10時，C朗被影到駕車抵達卡靈頓訓練基地，坐在他身邊的是經理人文迪斯。這是曼聯自從6月底開操以來，這位葡萄牙球星首次回到曼聯的訓練基地，之前他一直以家庭原因告假，缺席了曼聯整個的亞洲之旅。
多間英國傳媒報道，渴望今夏離隊的C朗，與曼聯高層見面。英國《每日電訊報》披露會談結果，據了解雙方在首輪會議沒有達成任何協議，曼聯的立場沒有改變，繼續「企硬」，強調尚有一年合約的C朗是非賣品。C朗及文迪斯也沒有動搖立場，他希望在新球季參與歐聯，但暫時仍未有合他心水的歐聯球隊願意招攬。
周二的卡靈頓相當熱鬧，多位大人物到場，包括現任行政總裁李察阿諾特、前任行政總裁大衛基爾、傳奇領隊費格遜及前隊長笠臣。未知他們有沒有跟C朗見面或者參與談判，據悉當日中午剛好有一個預先安排好的董事局會議，所以費格遜等人是為董事局會議而來。
文迪斯近一個月不停向歐洲大球會推介C朗，車路士及拜仁慕尼黑已分別婉拒。最近文迪斯接洽馬德里體育會，更傳C朗願意減薪加盟，但到周二晚，馬體會會長安歷基施利素（Enrique Cerezo）表明，羅致C朗在現實上是沒有可能。他說：「我不知是誰創作這個故事，關於C朗去馬體會。這不是真實的，在現實上，他沒有可能來馬體會。」
雖然C朗周二返抵曼聯，但他未曾參加大隊訓練，相信他難以在周末對馬體會的季前熱身賽中上陣。
足球轉會｜馬體會球迷嚴防C朗上門 發起網上標籤運動勸喻球會英超︱C朗終於返回曼徹斯特 將與曼聯CEO及坦赫格談判足球轉會｜C朗遭拜仁名宿點名批欠團體精神 重返西甲成最大希望英超轉會︱傳曼聯放C朗離隊但有條件 雙贏方案免得失贊助商曼聯季前賽｜坦赫格讚一中場做到迪莊作用 訓練進度唔會等埋C朗英超｜美記者爆C朗決意離開曼聯 華拉尼開腔：佢仲有貨賣C朗身處馬德里惹重返皇馬傳言 慘被落閘出走曼聯再受挫︱轉會