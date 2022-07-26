英超︱C朗終於返回曼徹斯特　將與曼聯CEO及坦赫格談判

曼聯已完成海外季前熱身賽之旅，去向尚未明朗的陣中巨星C朗拿度，周一終從葡萄牙返回曼徹斯特。

他被指會跟領隊坦赫格及球會行政總裁阿諾特（Richard Arnold）商討前途問題。



C朗拿度周一終飛返曼徹斯特。（美聯社）

C朗拿度自從今年夏天主動要求離隊以來，一直未在曼徹斯特現身，他以「家庭原因」缺席季前操練，曼聯在泰國對利物浦，以及之後在澳洲的三場熱身賽他亦未有隨行。坊間對他去向傳言四起，他的經理人文迪斯四出跟各大球會高層會面，至今已先後遭車路士、巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、拿玻里及馬德里體育會拒絕，曾效力9年的皇家馬德里亦已通過《馬卡報》放風，斷絕歸隊的可能。

他早前跟家人到西班牙度假後，便返回家鄉葡萄牙，與老友和健身教練一起操練。周一他終於飛抵曼徹斯特，預料將與領隊坦赫格及球會行政總裁阿諾特談判。

C朗缺席曼聯季前訓練，留在家鄉葡萄牙狂操。（Instagram）

37歲的C朗拿度向曼聯表明來季想踢歐聯，如有合適報價，他希望離隊。可是球會再三強調C朗是非賣品，期望他留隊已2023年6月合約完結為止。新帥坦赫格亦開腔稱，「今季C朗拿度在我們的計劃之中，就是這樣，我期待跟他一起工作。」

坦Sir又指，「今次事件之前，我已跟他談過。我們有一段很好的對話，內容不會公開，總之C朗是非賣品。」

曼聯領隊坦赫格稱，C朗來季在球隊計劃之中。（Getty Images）

曼聯大軍已從澳洲返回曼市，坦赫格讓球員周一放假，周二才返回卡靈頓訓練基地報到，暫時未知C朗會否加入當天的大軍訓練。

即使曼聯官方立場是：「C朗為非賣品」，英國《鏡報》消息指，球會私下已接受強留C朗對坦赫格領軍的第一季沒有好處。問題是，就算紅魔願意放手，以C朗的天價人工，也難以找到球會接收，甚至惹來重大反對聲音，當中一再與他扯上關係的馬體會球迷已率先展開反對行動。