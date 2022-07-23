英超季前賽｜曼聯3勝1和完成亞洲之旅 維拉補時階段頭槌追平
撰文：趙子晉
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曼聯澳洲之行最後一站，來到珀斯與阿士東維拉碰頭，即使上半場領先兩球，未能保住勝局，里安拜尼換邊初段先追一球，補時階段由張伯斯頭槌建功，以2：2逼和曼聯。
曼聯返回歐洲前最後一場熱身賽，與維拉在珀斯對壘，般奴費南迪斯﹑查頓辛祖及馬迪爾等主力繼續正選；維拉方面，古天奴亦有正選披甲。
曼聯上半場中段憑一次流暢攻勢先開紀錄，拉舒福特與勞基梳爾左路配合，梳爾傳中，查頓辛祖無人看管右腳窩利抽射破網，25分鐘先開紀錄。下半場末段雨勢愈落愈大，曼聯依然擴大紀錄，辛祖接應費特長傳再傳中，拉舒福特起腳省中馬特卡殊，反彈入網，紅魔鬼領先至兩球。
換邊後，里安拜尼表現突出，初段右路突破，擺過連迪路夫後推入大位，起腳射遠柱建功，追成較接近紀錄。其後維拉不乏攻勢，拜尼禁區外抽射，幸好迪基亞一手托出。這名牙買加翼鋒其後接應貝安迪亞妙傳，窄角度推過迪基亞後起腳，曼聯隊長馬古尼做齣好戲，及時落腳飛鏟攔截護空門。
曼聯守到一次，可惜未能守到完場，維拉補時階段一次角球攻勢，由里安拜尼開出，張伯斯人群中跳頂建功，追成2：2平手，球證立即吹雞完場，曼聯以3勝1和結束亞洲之行。
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