英超熱話︱曼聯球員遲到惹怒坦赫格 季前熱身賽被棄用殺雞儆猴
撰文：袁志浩
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據英國傳媒報道，曼聯有球員因開會遲到兩次，在季前熱身賽被新帥坦赫格棄用。
坦赫格上任後以鐵腕治軍，訂立了各種隊規，要求球員嚴格遵守，藉此訓練麾下紀律性。
據《The Athletic》報道，曼聯在泰國及澳洲的季前集訓期間，就有球員因為在出席球隊會議時遲到兩次，即使原本獲安排出場，亦遭棄用，在4場熱身賽都未得到任何上陣機會，以示懲戒，成為他領軍後的「第一滴血」。
文章未有透露該名球員的名字，但早前《曼徹斯特晚報》就曾報道，曼聯在今次到外地季前集訓，只有4名球員未曾在熱身賽披甲，包括18歲小將加拿祖（Alejandro Garnacho）、有傷在身的加拿（James Garner）及兩名年青守門員Matej Kovar跟Nathan Bishop。
由於門將本身出場機會就比其餘位置的球員少，所以加拿祖成為被棄用的最大嫌疑人。
值得一提，《曼徹斯特晚報》該報道正是以「加拿祖在季前賽被坦赫格警告」為題，指小將伊巴爾（Zidane Iqbal）、沙維治（Robbie Savage）都在熱身賽中有足夠時間表現自己，認為加拿祖在紅魔的前途亮起了紅燈。
報道引述坦赫格在友賽阿士東維拉前表示，「我們不能給所有年青球員機會，因為我們要建立一支球隊。」
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