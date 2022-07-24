英超轉會︱傳曼聯放C朗離隊但有條件　雙贏方案免得失贊助商

C朗拿度與曼聯陷入轉會僵局，英國《鏡報》報道，紅魔提出一個雙贏方案，有望令雙方妥協。



C朗拿度想離開曼聯已不是秘密，他已明言希望加盟一支可出戰歐聯的球隊，近日再傳他為求他投，不惜減薪3成。

曼聯雖表明C朗是非賣品，但這位葡萄牙球星至今仍未歸隊集訓，一直以私人理由缺席球隊季前巡迴賽。英國《鏡報》報道，紅魔終妥協讓他在今夏暫時離隊。

C朗明言希望離隊，下季繼續參戰歐聯。（Getty Images）

C朗去年回歸紅魔時，跟球隊簽下的是「2+1」合約，即雙方簽約兩年，但可選擇再自動續約1年。曼聯提出的條件，是C朗必須啟動續約1年的條款，然後以外借方式離隊，在明年夏天重返奧脫福。

這個方案被視為「雙贏」，也是眼前最佳選擇，因為這既可回應C朗希望踢歐聯的訴求，也可讓C朗留在紅魔，以繼續擔當票房保證，暫時安撫贊助商。而曼聯也深相信球隊下季能重返前四，奪得歐聯資格，屆時C朗便可再隨隊參賽。

據《鏡報》消息，C朗跟經理人文迪斯雖對方案感到震驚，但目前並未拒絕。

曼聯提出新方案，或有助打破現時C朗的轉會僵局。（Getty Images）

雖然日前有消息稱，馬體會基於財政理由拒絕簽入C朗，惟假如只是外借，情況又未必一樣。英國《泰晤士報》表示馬體會正嘗試將基沙文放入轉會名單，以釋放薪酬空間，為迎接C朗做好準備。