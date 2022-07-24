足球轉會｜C朗遭拜仁名宿點名批欠團體精神　重返西甲成最大希望

撰文：高詩琦
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曼聯前鋒C朗拿度（Cristiano Ronaldo）盛傳希望離隊，轉到一間來季出戰歐聯的球會，有指與他合作多年的「金牌經理人」文迪斯向歐洲列強兜售這位37歲射手，惟即使減薪三成亦乏人問津。
意大利足球記者羅曼奴指文迪斯不心息，換來拜仁名宿大潑冷水。

C朗傳出要求離隊後，已跟多間球會扯上過關係，當中包括車路士、皇家馬德里、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、馬德里體育會等，但至今仍苦無進展，當中車路士主帥杜慈、皇馬及PSG都已先後拒絕，期間曾傳出C朗願意減薪三成之多，「只」收34萬英鎊周薪，但仍一直未能找到下家。

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C朗拿度求去，卻不如想像中順利。（Getty Images）

雖然拜仁慕尼黑先後有主帥拿高士文及行政總裁簡尼出面，否認考慮收購C朗，但專門報道轉會消息的名記羅曼奴指文迪斯打算與拜仁周旋到底，希望能改變這支德甲豪門的心意。

不過，拜仁名宿艾爾巴（Giovane Elber）再向C朗大潑冷水，作為球會大使的他向ESPN的節目《SportsCenter+》指：「不可能（簽C朗）。在拜仁慕尼黑，這件事連談都沒談過。」

曾助拜仁奪得4次德甲冠軍的艾爾巴（右）現在是球會大使。（Getty Images）

艾爾巴進而道：「媒體總在沒有證據的情況下，將我們與其他球員拉上關係，拜仁是一支團隊，而不是一人球隊。」他進一步道：「而C朗嘛，在我看來，他比較重視個人，而不是團隊。」

目前最有可能會簽下C朗的，似乎剩下西甲的馬德里體育會，多間外媒紛紛報道指，馬體會考慮放走基沙文，並就此與巴黎聖日耳門接洽，希望為簽入C朗做好準備功夫。

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