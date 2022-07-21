西甲｜利雲度夫斯基美國正式亮相　巴塞印球衣竟因一字母缺貨

利雲度夫斯基如願加盟巴塞隆拿，日前已急不及待前往美國，與大軍會合並跟操。巴塞在佛羅里達為這名波蘭神鋒舉行新兵發布會，正式以巴塞球員身份現身，利雲豪言將努力助巴塞重返輝煌。



利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）為離隊不惜逼宮，在拜仁「扮工」頹操，終於得償所願最終加盟巴塞隆拿。巴塞莫財是人所共知，但今夏新兵卻一個接一個，難怪拜仁主帥拿高士文笑言，「就算佢哋無錢都有人願去」。

巴塞豪購33歲利雲度夫斯基 拜仁主帥：有點奇怪及瘋狂

別人眼光毫不重要，利雲度夫斯基如願轉投巴塞，並隨即出發前往美國會合新隊友。巴塞為利雲在美國佛羅里達舉行發布會，這名波蘭神鋒首度以巴塞球員身份亮相，立即以豪言壯語「冧掂」一班球迷。

33歲的利雲度夫斯基與巴塞簽約4年，依然有心有力，他希望助巴塞重返輝煌，「巴塞是歷史悠久的球會，獲獎無數，我很高興能夠加盟。我一直保持渴望勝利的心，如今這是新挑戰，我認為球隊擁有巨大的潛力，希望可以寫下歷史新一章。」

利雲穿上巴塞球衣，宣布正式成為巴塞一員。（Getty Images）

就如拿高士文所言，巴塞隆拿對球員有一種說不出的魔力；利雲的球衣，對巴塞球迷亦有十足魔力，但搶購的球迷卻未能買得心頭好。網上流傳一段短片，球迷詢問巴塞官方商店職員，為何不能購買利雲的巴塞球衣，原來是因為利雲的名字有兩個「W」，最終造成「W」缺貨，故此暫未能為球迷印上利雲的名字。

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