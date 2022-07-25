足球熱話︱皇馬魯迪格轉踢左後衛有原因 被巴塞球員快放「完爆」
撰文：袁志浩
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新加盟皇家馬德里的德國中堅魯迪格，在「國家打吡」驚喜地以左後衛身份亮相，主帥安察洛堤事後為此解釋。
魯迪格今夏轉投皇家馬德里，此子在周日對巴塞隆拿的熱身賽中雖正選上陣，但卻意外地改踢左閘。
魯迪格似乎未完全適應這個新位置，比賽期間一度被巴塞的朗奴阿拿奧祖推左走右、輕鬆放甩，他輸掉速度下只能出超技術，不斷推撞對手。
Araujo taking Rudiger to the school.— BarçaTalkFC (@BarcaTalkFC) July 24, 2022
🎥 Via @LyAjhd
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最終皇馬以一球落敗，賽後球迷都對魯迪格的新位置表達關注。不過，「銀河艦隊」主帥安察洛堤卻十分冷靜，解釋自己的戰術，「魯迪格能跟阿拉巴在比賽中換位。今場他們沒這樣做，只是因為沒有需要。」
安察洛堤表示，自己其實有苦衷，因為不希望拆散阿拉巴與艾達米列達奧的中堅組合，而且自從馬些路離隊，皇馬左後衛兵源緊拙。「他很聰明，所以絕對能勝任左閘，而我也沒有發瘋！」這意味魯迪格今季會經常客串左閘。
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