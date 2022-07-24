西甲｜巴塞賭城友賽小勝皇馬　利雲度夫斯基初上陣　碧基遭柴台

西甲兩大豪門巴塞隆拿與皇家馬德里，香港時間周日上午（24日）在美國拉斯維加斯合演熱身賽，成為今季第一次「西班牙國家打吡」。



皇家馬德里由雲尼斯奧斯、夏薩特及洛迪高高斯任正選前線，中場有新加入的法國新星曹亞文尼、卡馬雲加及費達歷高華維迪，後防則是阿拉巴、由車路士轉投的魯迪加、艾達米列達奧及盧卡斯華斯基斯，古圖爾斯鎮守大門，賓施馬及卡華積受傷缺陣。

利雲度夫斯基熱身時已獲球迷歡呼。（Getty Images）

巴塞隆拿則派出新簽入的羅拔利雲度夫斯基任正選頭，與安素法迪及另一新援拉芬拿攻堅，布斯基斯、柏迪、加維任中場，四人後防是基斯甸臣、佐迪艾巴、艾利加西亞及朗奴阿拿奧祖，達史迪根任門將。

雖是熱身賽，但既是打吡戰，皇馬對巴塞都踢得十分認真、更不乏火藥味。（美聯社）

首次披起巴塞戰衣的利雲度夫斯基相當積極，11分鐘在右路接應直傳後轉身突破，自行推入禁區再起腳射近柱，但被古圖爾斯擋出。皇馬雖有華維迪遠射中柱，但論攻勢巴塞佔上風，27分鐘，拉芬拿在峨眉月頂起腳轟入一記遠程炮，先開紀錄，也射入他加盟以來，在兩場熱身賽上陣的第二個入球。

拉芬拿以6500萬歐元由列斯聯轉投巴塞後，在熱身賽表現對辦。（美聯社）

巴塞其後不乏機會擴大比數，新簽的基斯爾也有好機會，但都被古圖爾斯救出，最終比賽由巴塞以1：0獲勝。

高圖爾斯多次勇救險球，令皇馬不致大敗。（美聯社）

西班牙《馬卡報》指比賽中有段小插曲，後備上陣的碧基每次掂波，球迷便發出噓聲，並高唱其前女友Shakira的名字。碧基早前與Shakira宣布結束12年戀情，有傳他另結年輕新歡，並正與Shakira爭奪一對兒子的撫養權。

身為哥倫比亞天后的Shakira在美國擁有大量歌迷，目前亦居於邁阿密，今次碧基可謂踩入她主場，自然成為不受歡迎人物。《馬卡報》指，碧基或趁今次巴塞的美國行，與Shakira處理有關法律事宜。