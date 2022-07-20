巴塞季前賽大炒國際邁亞密　拉芬夏製造3個入球　迪比入波有功架

巴塞隆拿季前熱身賽，以6：0大勝美職的國際邁亞密。新加盟的巴西翼鋒拉芬夏貢獻入球及助攻，表現對辦。盛傳轉投曼聯的防中法蘭基迪莊都有上陣，在下半場入替登場。



利雲度夫斯基未有落場，與對方前鋒希古恩老友鬼鬼。（Getty Images）

巴塞這場毫不留手，上半場便領先3：0，3個入球皆與新兵拉芬夏有關。19分鐘，拉芬夏在禁區頂第一時間傳往左邊，助攻奧巴美揚一控一射開紀錄。25分鐘，拉芬夏接應左路傳中，在遠柱第一時間射入，拉開到2：0。41分鐘，他再做助攻，予入楔的安素法迪建功，幫巴塞遙遙領先3球。

拉芬夏上半場有入波，又有助攻。（Getty Images）

換邊後，巴塞換上另一批球員，例如布斯基斯、迪莊、奧士文尼迪比利及迪比。55分鐘，加維為巴塞贏到4：0。69分鐘，迪比接應佐迪艾巴傳中，在禁區背對龍門，雖然他身後有防守球員，但他以乖巧的腳法轉身擺脫射入。1分鐘後，續約留隊的迪比利從右路推進，內切至禁區頂中路射入，為巴塞埋齋，鎖定大勝6：0。