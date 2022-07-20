巴塞季前賽大炒國際邁亞密 拉芬夏製造3個入球 迪比入波有功架
撰文：顏銘輝
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巴塞隆拿季前熱身賽，以6：0大勝美職的國際邁亞密。新加盟的巴西翼鋒拉芬夏貢獻入球及助攻，表現對辦。盛傳轉投曼聯的防中法蘭基迪莊都有上陣，在下半場入替登場。
巴塞這場毫不留手，上半場便領先3：0，3個入球皆與新兵拉芬夏有關。19分鐘，拉芬夏在禁區頂第一時間傳往左邊，助攻奧巴美揚一控一射開紀錄。25分鐘，拉芬夏接應左路傳中，在遠柱第一時間射入，拉開到2：0。41分鐘，他再做助攻，予入楔的安素法迪建功，幫巴塞遙遙領先3球。
換邊後，巴塞換上另一批球員，例如布斯基斯、迪莊、奧士文尼迪比利及迪比。55分鐘，加維為巴塞贏到4：0。69分鐘，迪比接應佐迪艾巴傳中，在禁區背對龍門，雖然他身後有防守球員，但他以乖巧的腳法轉身擺脫射入。1分鐘後，續約留隊的迪比利從右路推進，內切至禁區頂中路射入，為巴塞埋齋，鎖定大勝6：0。
Here's the fifth from @Memphis 😯 pic.twitter.com/ZxJS8xMZUz— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022
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