西甲｜沙維「落柯打」有望與美斯續前緣 巴塞會長：我對他有虧欠
撰文：趙子晉
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美斯上年夏天逼不得已離開巴塞隆拿，淚別一幕令人印象深刻。巴塞會長拿樸達曾經表明，美斯與巴塞的故事仍未結束。西班牙傳媒《每日體育報》透露，主帥沙維請求拿樸達，把美斯帶回魯營，再續前緣。
縱然美斯上年夏天轟動地離開巴塞隆拿，加盟巴黎聖日耳門，但他與巴塞的關係仍然千絲萬縷，從美斯去年在記者會痛哭的一幕，就知道他是多麼的傷心。美斯的離去，同時代表巴塞一個時代的結束，巴塞的多個問題亦隨之浮上水面。
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巴塞隆拿會長拿樸達早前接受《ESPN》訪問時，再度盛讚美斯，「對巴塞而言，美斯可能是史上最偉大的球員，或許只有告魯夫才可與他匹敵。」拿樸達讚美過後才是重點：「我希望（巴塞），我認為我們有責任嘗試把這個故事寫上完美的結局。以巴塞會長的角度，我認為我對美斯有虧欠。」
美斯上年與PSG簽下兩年合約，直至明夏屆滿，西班牙《每日體育報》透露，主帥沙維已向會長拿樸達「落柯打」，希望明年可以再簽美斯。
美斯下年將年滿36歲，但沙維認為美斯依然能夠貢獻球隊，他能夠以老大哥身份繼續領軍，擺脫四大皆空。對巴塞來說，更重要的是金錢。巴塞莫財已是公開秘密，憑美斯的「嘜頭」就能吸引一堆贊助商，肯定能改善巴塞的財政狀況。
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