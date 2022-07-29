【體育熱話】孫楊重溫自己威水史　微博上載倫奧一幕：10年！

遭受禁藥風波重審後終被禁賽4年的孫楊，今日適逢倫敦奧運奪金10周年，並在微博重溫當年今日。



孫楊去年禁藥風波重審後終被禁賽4年，其後轉戰直播帶貨事業，盆滿缽滿。縱然直播手法標奇立異，一度激怒粉絲，惟愛護偶像心切，其後孫楊在傳出與中國前藝術體操代表張豆豆已婚，粉絲們也一拋怒火，送上祝福。

孫楊在微博上載了當年倫敦奧運頒獎時的一幕。（孫楊微博）

適逢昨日是他揚威倫敦奧運的10周年，這名中國泳手在微博上載了當年照片，並寫上「10年！」回顧當日。孫楊於2012年倫敦奧運，打破了男子400米、1500米兩項自由泳奧運紀錄，同時雙雙奪金，加上200自及男子4x200自接力，孫楊當屆取下2金1銀1銅。

孫楊於2012年倫敦奧運，打破了男子400米、1500米兩項自由泳奧運紀錄，當屆亦取下2金1銀1銅。（Getty Images）

孫楊突然重提游泳舊業，不少粉絲也留言指，仍期望他復出再爭世界冠軍。不過亦有網民這帖感厭惡，並反問孫楊還有什麼值得期待。