體育熱話｜日本體壇再爆出軌醜聞　「最正直電視台」報道手法獲讚

日本體壇再驚爆出軌醜聞，已婚日本男籃代表岡田侑大，日前被拍到與電視台女主播尾島早都樹入住同一間酒店房間，岡田侑大面對記者正面抽擊，表示「同房但沒有上床」，強調二人只是朋友關係。



日本男籃代表、效力B League信州勇士的岡田侑大，日前被周刊踢爆與女主播尾島早都樹牽手同遊環球影城，更入住同一間酒店房間。被記者「捕獲」後，岡田侑大強調二人僅是朋友，「同房但沒有發生男女關係」，令人想起年前福原愛回應出軌報道那「同一間酒店沒有同房」的不可思議回應。

由於照片中二人表現親密，岡田實在百辭莫辯，加上他的第一個孩子去年才出生，隨即引來網民猛烈批評。

岡田侑大與尾島早都樹挽手同遊環球影城。（網上圖片）

24歲的岡田身高1.89米，去年11月曾入選日本男籃國家隊，曾出戰2023年世界盃亞洲區資格賽，上月初才獲球會續約。至於女方則是地方電視台「長野放送」的女主播，因為長相清純可愛而頗受歡迎，在當地人氣堪比女偶像。

據日媒《FLASH》指出，兩人自去年9月開始交往，岡田一開始隱瞞自己已婚身分，女方還向周遭人士說是戀人，直到今年初被爆出已婚，女方便沒有再在同事間提起過「男友」，惟兩人的交往是長野電視台所有人都知道的「名話題」。

岡田侑大與尾島早都樹被周刊記者揭發約會，一臉茫然。（網上圖片）

記者直接了當問他們是不是外遇，岡田侑大否認說：「上個月就跟太太說離婚了，我和尾島早都樹之間只是純友誼，完全不是約會。」

記者再狙擊問入住同一間酒店同一間房間作何解釋，岡田說：「雖然是同一間房間，但沒有發生關係。直到6月離婚我才和她（尾島早都樹）牽手。我以前也住過她的家，但我是睡另一個房間。」

尾島早都樹清純可愛，在長野甚受歡迎。（Instagram）

二人約會的報道一出，引起外界騷動，男方也立即發表聲明道歉，指違背了支持者，也令球會、隊友與球迷等人擔心，「感到非常抱歉」，他又稱：「今後會作出作為職業球手的相應行為。」

岡田因醜聞而形象大跌，球會在昨日（16日）宣布他因「家庭事情」而缺席夏天訓練營。

岡田未有參與球會今夏的訓練營。（B League）

「日本最正直的電視台」

有趣的是，女方工作的電視台「長野放送」雖然發出聲明，表示將檢討會否讓她繼續主持節目，但在醜聞爆出的當日下午，該電視台播出的一個新聞節目卻引爆另一個話題。

「長野放送」誠實報道自家女主播外遇消息，獲得了大量網民的讚賞。（截圖）

該台在周一至周五的新聞資訊節目上，都會介紹長野縣當天的新聞與熱門話題，並且列出長野縣當天的熱搜關鍵字。而當日（7月12日）在長野縣的關鍵字，可想而知都全跟這件外遇事件有關。

「尾島主播」名列第一位，「長野放送 偶像主播」排第二，反正前五位都是跟尾島的醜聞有關，網民認為，畢竟大部分電視台在「自己人」出事後一般都避重就輕或裝作沒發生，「長野放送」如此誠實報道女主播外遇的消息，獲得了網民的讚賞，大讚該台是最正直、誠實的電視台。