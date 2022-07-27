體育熱話｜視線恐懼症點打拳　日本拳手「不思議」背後因一個人

視線恐懼症，是社交恐懼症的一種，如字面解釋即「害怕別人的視線」。患上視線恐懼症的小川椋也，唯一能克服別人目光的地方，卻是與對手埋身搏擊的擂台。23歲的他逐漸擺脫隱閉陰霾，搖身一變成為了職業拳手。



日本電視台《TBS》近日報道了一名患有視線恐懼症的職業拳手小川椋也，在5年前因兼職的人際關係而害怕社交，最後變成不出家門的隱蔽青年。即使到了現在，他在面對採訪人員時，對話仍會有回避視線的習慣。

「我會想我的眼睛、視線，會不會讓對方覺得可疑，我的眼睛是不是很奇怪呢？」小川害怕跟別人對到眼，不能直視他人。

日本電視台訪問患有視線恐懼症的職業拳手小川椋也。（截圖）

回想宅在家的日子，他苦不堪言：「總之就是很艱苦，不知道該怎麼辦，人生突然一下子改變了，很討厭變成這樣的自己。」

然而，「這樣的自己」，唯一可以忍耐別人視線的地方，就是擂台上。小川本來就喜歡在電視上看拳賽，隱蔽在家百無聊賴時，便開始在房中自學起拳擊，成為了人生的轉捩點。

小川對拳擊愈來愈沉迷，最後跨越心理關口和家門，到拳館正式學習和訓練，最重要的事，他在擂台上不再害怕看到對方的眼睛，愈打愈起勁，在2021年的職業試合格，成為了職業拳手。3個月後，他更在第一場職業賽上取得生涯首勝。今年9月，他將迎來生涯第2戰。

「我也覺得不思議。」小川椋也坦言不知道為什麼在擂台能克服恐懼症。（截圖）

「上到擂台，便不再在意視線，僅專注一對一對打，我也覺得不思議，為什麼擂台就可以呢？」小川椋也自言也難以理解為什麼在擂台能直視對手，日常生活在超市購物時卻需戴上墨鏡，「這能讓我精神上較放鬆。」他笑說。

小川椋也在超市會避開人群，「徘徊到等人走開了才行過去。」（截圖）

小川在中學時仍是個活潑的孩子，惟升上高中2年級後，因融入不到班級便中途退學，開始了兼職生活後，便患上視線恐懼症。「像是一事無成般，也退學了，大家都在上課的時候，我卻在做兼職，就會想為什麼只有自己這樣子。」

不過，小川仍有不得不振作前進的理由，那就是母親的存在。

小川的母親在離婚後，獨力養育兩子，辛勞工作卻從不缺席兒子每個重要時刻。

「今次到我支持母親。」是小川打拳的動力。「自患病後，每天都很辛苦，說不定拳擊能轉我的人生。」