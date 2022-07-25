體育熱話｜「花式溜冰女王」金妍兒結婚　經理人宣布10月嫁男歌手

韓國「花式溜冰女王」金妍兒宣布結婚，未婚夫是27歲的歌唱組合成員高祐琳。據報兩人拍拖3年，但到今日（25日）金妍兒的經理人公司才正式公布戀情，並確認婚期。



31歲的金妍兒是世界知名的花式溜冰選手，在2010年溫哥華冬奧奪得女子花式溜冰金牌，翌屆在索契得銀牌，之後宣布退役。金妍兒樣子甜美，人氣高企，她的感情生活一直備受韓國傳媒關注。據報，她與高祐琳在2018年一個慶祝活動上認識，翌年開始拍拖，至今相戀3年。有韓國傳媒影到，兩人在晚上拍拖的照片。

金妍兒的經理人公司今日發表聲明，證實兩人的戀情，而且他們將會在10月舉行婚禮。金妍兒及高祐琳只會邀請少數親友出席，婚禮地點及時間保密。高祐琳在2018年出道，他是韓國男子歌唱組合Forestella成員。