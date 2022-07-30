體育熱話｜中國「背王」疑分手兩天無縫接軌　央視美女記者被停職

中國央視「最美女記者」王冰冰，在上周公開與中國游泳名將徐嘉余戀情後，被一名自稱徐嘉余前女友「土土」爆料，指王冰冰「無縫接軌」徐嘉余，暗指她是「小三」，據悉前者被央視停職。



31歲中國央視女記者王冰冰，因長相甜美獲內地網民冠以「最美女記者」封號，「圈粉」無數。近日她與2017年勇奪100米背泳世界冠軍的中國名將徐嘉余，在社交媒體放閃，沒想到公開戀情變成捲入醜聞，一名自稱徐嘉余前女友的「土土」爆料，指徐嘉余跟她分手後，無縫接軌與王冰冰交往，讓徐嘉余捲入桃色風波，同時令女方被貼上「小三」標籤。

王冰冰曾在去年全運會採訪徐嘉余。（微博）

王冰冰在去年全運會認識徐嘉余，當時有網民認為二人甚相襯。（微博）

據內地媒體報道，王冰冰在社交媒體發文，寫下：「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我～」，公開宣布與徐嘉余的戀情，兩人還更換了情侶頭像，受到許多網民留言祝福，「我的CP（Couple）成真了」。

其後一名自稱徐嘉余前女友的網民「土土」發文爆料，暗指徐嘉余與自己分手是因為王冰冰介入，更透露徐嘉余不願說明分手原因。

王冰冰在社交媒體公開與徐嘉余戀情。（微博）

據悉，徐嘉余和土土由2019年開始交往，原先女方為保護他的隱私，一直小心低調，照片都只得背影與遮臉照，直到2021年男方才同意露臉。然而徐嘉余今年年初與王冰冰參加節目《閃閃發光的少年》後，就不斷與土土提起王冰冰，甚至還要求女友讓自己和「偶像」王冰冰獨處。

徐嘉余被指分手後2天「無縫接軌」王冰冰。（微博）

直到近日朋友向土土看王冰冰「官宣」的截圖，土土才發現徐嘉余在分手兩天後，便跟王冰冰在一起，不僅「無縫接軌」，還透露王冰冰甚至還跟他們兩個一起吃過飯，因而被網民斥該女記者「知三（小三）當三」。

據指，兩人在去年9月全運會相識，當時王冰冰以記者身分採訪泳賽，二人的互動也讓不少網民稱二人相襯。徐嘉余在接受訪問後更在微博放上合照，向王冰冰隔空告白：「今天半決賽比得熱火朝天，但是心還是冰冰的。糟了心跳了。」非常進取。

徐嘉余在接受訪問後更在微博放上合照，隔空告白。（網上圖片）

據傳王冰冰目前暫時被央視停職，先前她上傳和徐嘉余上節目的影片也被她刪了，但並未做出回應。（網上圖片）

有網民發現王冰冰將與徐嘉余在《閃閃發光的少年》節目的影片全都刪除，個人簡介也從「央視記者王冰冰」變成了「記者王冰冰」，傳出她疑似因醜聞遭央視停職。

26歲的徐嘉余是中國首位獲得男子背泳世界冠軍的泳手，他在2012里約奧運後逐漸為人熟知。里約奧運銀牌、連續兩屆世界錦標賽金牌、中國背泳歷史第一人，這些光環讓曾在孫楊身後籍籍無名的徐嘉余，走到了聚光燈下，是中國泳隊新領軍人物，惟在去年東京奧100背僅得第5名。前女友土土在爆料之際，也不忘勸告男方專注練習，「餘生請多游泳」。