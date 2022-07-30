單車｜李慧詩連續3日出戰日本盃 4強復仇成功爭先賽添銀
撰文：葉詩敏
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香港單車隊續在日本伊豆出戰日本盃賽事II（次回合），已連續3日作賽的李慧詩周六（30日）再度登場，於女子爭先賽敗予日本對手佐藤水菜，與金牌再度擦身而過。
李慧詩（Sarah）重返東京奧運奪銅「福地」，於日本盃首回合的爭先賽及競輪賽，各奪一銀。今天乘勇出戰次回合的爭先賽，以比日前較快的10.752秒完成200米資格賽，名列第二。
她其後淘汰中華台北車手Wang Tzu Chun出局，晉身4強後以場數2：1擊敗日本的梅川風子，一報首回合失冠之仇。Sarah在決賽面對另一日本車手佐藤水菜，終負場數0：2，奪得銀牌。
女子麥迪遜賽，楊倩玉／逄瑤及梁寶儀／李思穎分奪銀銅，冠軍為東道主內野艷和／古山稀繪。
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