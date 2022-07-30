網球｜「大威」睽違一年重返女單戰場 獲外卡戰辛辛那堤網賽
撰文：葉詩敏
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繼「細威」莎蓮娜威廉絲復出後，其姊維納絲威廉絲（Venus Williams）也取得下月的辛辛那堤網賽外卡資格，將自去年8月芝加哥女子公開賽後重返女單戰場。
「大威」維納絲威廉絲隨着在溫網混雙重出江湖，這名7個大滿貫冠軍將睽違一年回到女單戰場，出戰8月的WTA 1000等級多倫多公開賽。
「大威」亦已獲下月辛辛那堤網賽的外卡資格，她自去年在芝加哥女子公開賽首圈，敗予中華台北名將謝淑薇後，便未再參與女單賽事。而她在傷癒後曾轉戰混雙比賽，包括上月在溫網夥拍占美梅利出賽，惟次圈止步。
42歲的「大威」將接連參加3項女單賽事，除了較早前已落實的華盛頓網賽及加拿大網賽外，現在也會持外卡出戰辛辛那堤網賽。
而「細威」雖然在溫網失利，她現積極備戰8月29日展開的美網。
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