【網球】黃澤林攜兩大滿貫青年冠軍回港　難忘溫網與拿度一句話

香港網球小將黃澤林（Coleman）離港一年，先後勇奪美國和澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍。完成溫布頓網球公開賽後返港的Coleman，周一（25日）在分享會中笑談一年旅程中最難忘兩件事。



在外闖盪一年，黃澤林完成法網、美網、澳網和溫網四大滿貫，並加入西班牙的拿度網球學校受訓，最後帶着兩座冠軍獎盃凱旋回港。他笑說因為太久沒有回港，一見父母自己就忍不住哭道：「終於可以回家了。」不過，Coleman也坦言除了收穫兩個大滿貫，還有兩段難忘回憶讓他覺得不往此行。

黃澤林回港的這段時間依然會保持訓練。（張倩儀攝）

黃澤林的旅程中，最難忘拿度一句話和溫網8強。（張倩儀攝）

「最難忘的一定是在溫布頓（青年組）男單，16強入8強時，除了因為那是我的（最佳）紀錄，對手還是我的隊友。」當時Coleman先以盤數2：0擊敗斯洛伐克球手佩利華拉（Peter Benjamin Privara）突破第三圈，惟在8強不敵美國球手Michael Zheng。。

「我們都好清楚大家，我打的球他總是知道方向，『企定定』等接球，他打得很好，全日只失了11至12球，好冷靜不會有太多情緒起伏。」他說自己雖然8強止步，但仍取得生涯至今在大滿貫青年組男單賽事的最佳成績，讓他在Michael 身上「學到嘢」。

黃澤林笑說自己回港後忍不住哭。（張倩儀攝）

雖然未能再下一城，但比賽後Coleman又收穫另一個驚喜。「比賽後，拿度，即是校長叫了我去見他。」Coleman憶述當天拿度托經理人找到他的教練，表示希望與Coleman見一面，「我好記得他當時是在練習，但因拉傷未能比賽，所以心情不太好。」拿度的氣場加上眾人的目光，讓Coleman緊張得不知所措，卻仍牢記這一句，「他告訴我他一直有follow（關注）我的成績，得到他認同真的很開心。」

黃澤林分別拿下美網和澳網青年組男雙冠軍。（張倩儀攝）

Coleman今次回港只會逗留一個月，8月中旬將飛往西班牙，返回拿度網球學校繼續訓練，9月將前往台北代表香港參加台維斯盃。他表示接下來會繼續打好每一場，回報香港球迷：「最大目標一定是參加2024年奧運，雖然要參加奧運，要打入世界排名前64位才有資格，不過我期望香港會有外卡。」