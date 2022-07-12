網球︱祖高域對美網採佛系態度 「我無打疫苗，也不計劃去打」
撰文：吳慕兒
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祖高域贏得溫布頓網球錦標賽冠軍後，從英國凱旋返回家鄉塞爾維亞，帶着獎盃在貝爾格萊德與支持者分享喜悅。
不過下月底上演的另一大滿貫美國網球公開賽，他很大機會缺席。
祖高域坦言：「我無打疫苗，也不計劃去打，因此對我來說唯一的好消息，就是他們取消強制疫苗護照或任何名字，以入境美國。」
他對出戰美網機會並不樂觀，「我不知道，我不認為獲得豁免是可行的事。如果有此可能，我也不清楚豁免的內容是關於什麼。」他對美網已打定輸數，「我不知道。我這裏沒有太多答案。」
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