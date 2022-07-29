網球｜「英國楊丞琳」又換教練　與干達域前教練攜手戰美網爭衛冕

英國「網球甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）在去年奪下美網女單冠軍一戰成名，惟其後深陷低潮。日前傳出她再換新教練，力爭在8月末上演的美網衛冕。



目前世界排名第10的拉度簡奴，去年在美網爆冷勇奪大滿貫冠軍後，狀況持續低迷，並受到傷病困擾，至今仍無法在單屆巡迴賽中取得3連勝。她在今年的法網和溫網兩大賽事，均次圈止步。

拉度簡奴狀況低迷，且在不到一年時間已換了3名教練。（Getty Images）

19歲的拉度簡奴連續在3項大滿貫表現未如理想，英媒認為歸根究柢是頻繁換教練所致。她在短短不到一年的時間，已連續換了4名教練，可惜效果欠佳，如今則選擇與現年39歲的前職業網球手Dmitry Tursunov合作，期望相隔1年再回到成名地美網，重拾佳態挑戰衛冕。

拉度簡奴目前積極訓練為美網備戰。（Instagram）

拉度簡奴將與新教練出戰北美硬地賽事，其中包括華盛頓公開賽、加拿大公開賽、辛辛那提網賽，並在8月末的美網力爭衛冕。

拉度簡奴在上屆美網由資格賽一步一步邁向奪冠，但在美網後表現下滑，因此今年將會面臨積分被扣除的巨大壓力，若未能打出好成績，她在9月的世界排名大有機會跌出前十甚至暴跌。

拉度簡奴在上屆美網由資格賽一步一步邁向奪冠，打出名堂。（Getty Images）

現年39歲的Dmitry Tursunov，男單最佳世界排名曾升上第20，2017年掛拍後，曾執教過現時世界第2、愛沙尼亞好手干達域（Anett Kontaveit） 、白俄羅斯好手莎芭列卡（Akaryna Sabalen）等WTA女單前5名將。