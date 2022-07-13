網球｜「英國楊丞琳」無復勇態仍闖世界前十　下月重返美網成名地

去年在美網一戰成名的華裔混血美少女拉度簡奴（Emma Raducanu），雖然今季狀態下滑未嘗3連勝，她仍在今周更新的女子單打世界排名，升上一位後生涯首度躋身世界前十，也是史上第5位達成此成就的英國女球手。



年僅19歲的拉度簡奴，自去年6月才正式轉戰職業球壇，生涯第二站大滿貫便一舉奪冠，一鳴驚人。藉美網冠軍2000分加持，她甫踏足職業網球便極速成為前列球手，也創下網球公開賽年代以來，參加最少次大滿貫就贏得冠軍的紀錄。

拉度簡奴去年以18歲之齡奪得美網女單冠軍，打響名堂。（Getty Images）

然而，這名「英國甜心」在美網驚喜封后之後，表現一直反覆，無復勇態。她在今年參加的3個大滿貫賽均次圈止步，不過同時也把其大滿貫首圈戰績提升到5勝0敗，今周首登全球十大，成為史上第5位達成此成就的英國女球手，亦是繼Johanna Konta在2017年取得世界第4後，再有英國女將、同時也是男女網球史上第9位躋身前十的英國球手。

拉度簡奴踏入職業網球僅一年多，便躋身世界前十。（Getty Images）

拉度簡奴將在下月底重返美網福地，她在日前表示：「回到紐約將會很棒，這一年來我也汲取許多經驗、更習慣面對大場面，我也樂於擁抱隨之而來的每一刻。」