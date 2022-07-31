體育熱話｜舒拉寶娃產後2周即運動 粉絲留言：可以復出了
撰文：葉詩敏
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兩年前退役、曾是女單世界排名第一的網球名將舒拉寶娃（Maria Sharapova，台譯：莎拉波娃）在7月1日順利誕下男嬰，35歲的她晉升人母，近日她在Instagram放上產後恢復訓練的影片，直呼生完孩子後體能大不如前。
俄羅斯一代網球名將舒拉寶娃，手握5座大滿貫女單冠軍，曾是全世界年收入最高的女子運動員，身高1.88米的她更是過去網壇的性感女神。
她在2020年2月高掛球拍後，自創品牌當老闆，今年4月19日生日當天，在社交媒體公布懷孕喜訊，今月1日順利產下男嬰，35歲的她晉升人母。
近日「舒娃」在Instagram分享初為人母的感受，指撰文當日（29日）已是生孩子後第4周，並在2周前已恢復運動。儘管她在退役後仍保持鍛煉體能，懷孕期間身型健美依舊，但她仍透露產後帶來的影響：「沒想到我在生完孩子後，身體會變得這麼虛弱，只是能稍微運動一下，已覺得是很大的進展。」
她亦稱不會逼得自己太緊，會繼續更新她的復操狀況。
舒娃的發文引起不少女士共鳴，留言鼓勵她「一點一點來」，「不用感到壓力，要花時間讓身體回復正常」，也有很多粉絲留言「你仍是很漂亮！」、「生完孩子如何恢復成這樣的？妳太完美了」、「看起來身材還是很棒！」，甚至有人說「可以復出了」。
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