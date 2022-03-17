體育熱話｜俄羅斯封鎖IG　最大受害者不是華麗娃或舒拉寶娃而是他

俄羅斯今周起封鎖社交媒體平台Instagram，指該平台鼓吹針對俄羅斯士兵的暴力，多名俄羅斯體育明星紛在Instagram發表與粉絲的告別聲明。

作為體育大國之一，IG封殺令影響最大的，原來是終極格鬥（UFC）組織。



俄烏衝突下，三大社交媒體平台Facebook、Instagram及Whatsapp的母公司Meta，放寬俄羅斯與烏克蘭相關言論內容，敵視俄羅斯的暴力內容皆不會被刪除。

俄羅斯把Meta列為「極端組織」，並於周一（14日）全面封鎖Instagram，估計當地有8000萬名使用者受影響。

已退役的美女網球手舒拉寶娃，是俄羅斯體育巨星。（Instagram）

俄羅斯作為體育大國之一，在Instagram上具有不小影響力，據外媒統計，封鎖受到影響最大的，是UFC組織。俄羅斯選手中，在Instagram擁有最多追蹤人數的，是29戰29勝、以不敗戰績退役的UFC傳奇戰將Khabib Nurmagomedov，多達3340萬關注者。

UFC不敗傳奇Khabib Nurmagomedov在Instagram擁有3340萬關注者。（截圖）

排名第2的，是退役藝術體操世界冠軍Laysan Utyasheva，有500萬追蹤者，她現任電視節目主持人。

第3名是在世界體壇人氣甚高、前世界第一的退役網球手舒拉寶娃，意外地在Instgram僅得420萬粉絲追蹤。她日前在Instagram撰文，附上一張相信是烏克蘭兒童因戰爭而逃亡的照片，她表示隨時間每日過去，自己愈來愈感到心碎，希望戰事日早平息，是少數公開反戰的俄羅斯著名運動員。

Khabib Nurmagomedov在Instagram的追蹤人數是「舒娃」的8倍。（Getty Images）

Khabib Nurmagomedov在退彼後任教練。（Getty Images）

排名第4的也是拳手，目前UFC輕量级排前五的Islam Makhachev。他是Khabib Nurmagomedov培訓的選手，被視為接班人。第5至8名，也是MMA（綜合格鬥）選手，包括Zubira Tukhugov、Khamzat Chimaev與Zabit Magomedsharipov。

在北京冬奧捲入禁藥風波的花式溜冰美少女華麗娃，則以120萬追蹤人數排名第16。

俄羅斯美少女華麗娃在Instagram有120萬追蹤人數。（Getty Images）

在俄羅斯運動員最多追蹤人數的前20名中，有10人是MMA選手，1人是自由式摔跤奥運冠軍。也許從這一點，不多不少可看出俄羅斯人對格鬥運動的狂熱，也是當地人對體育所崇拜的模式。