單車｜香港公路單車錦標賽圓滿落幕 港隊亞運代表劉允祐膺雙冠王
撰文：葉詩敏
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一連兩天的香港公路單車錦標賽於周日（31日）圓滿結束，港將劉允祐在男子組個人計時賽及個人公路賽勇奪雙冠。
香港公路單車錦標賽在周六上演個人計時賽，男、女子組共9組車手在大埔新娘潭路展開一圈15公里賽事，港隊車手高肇蔚、劉允祐及伍柏亨均有參賽。最終由劉允祐以20分8.54秒在男子精英組封王，高肇蔚（21分13.04秒）及伍柏亨（21分15.33秒）分別奪得亞軍及季軍。首次參賽的江琳則在女子精英組以25分40.01秒稱后。
將出戰明年杭州亞運的港將劉允祐，今日轉戰在天水圍天影路舉行的個人公路賽，賽程全長120公里，狀態大勇的他以2小時58分35秒力壓隊友伍柏亨率先衝線，榮膺精英組雙冠王，鄭宏軒則取得第三名。
女子精英組方面（56公里），計時賽冠軍江琳以1小時36分29秒再下一城，同樣在今屆取得雙冠。曾曉彤與梁潔儀分列亞、季軍。
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