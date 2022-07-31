單車｜香港公路單車錦標賽圓滿落幕　港隊亞運代表劉允祐膺雙冠王

一連兩天的香港公路單車錦標賽於周日（31日）圓滿結束，港將劉允祐在男子組個人計時賽及個人公路賽勇奪雙冠。



香港公路單車錦標賽在周六上演個人計時賽，男、女子組共9組車手在大埔新娘潭路展開一圈15公里賽事，港隊車手高肇蔚、劉允祐及伍柏亨均有參賽。最終由劉允祐以20分8.54秒在男子精英組封王，高肇蔚（21分13.04秒）及伍柏亨（21分15.33秒）分別奪得亞軍及季軍。首次參賽的江琳則在女子精英組以25分40.01秒稱后。

港將劉允祐在香港公路單車錦標賽膺「雙冠王」。（由單車總會提供）

將出戰明年杭州亞運的港將劉允祐，今日轉戰在天水圍天影路舉行的個人公路賽，賽程全長120公里，狀態大勇的他以2小時58分35秒力壓隊友伍柏亨率先衝線，榮膺精英組雙冠王，鄭宏軒則取得第三名。

個人公路賽精英組、U23及青年組在今早7時30分起步。（由單車總會提供）

女子精英組方面（56公里），計時賽冠軍江琳以1小時36分29秒再下一城，同樣在今屆取得雙冠。曾曉彤與梁潔儀分列亞、季軍。