單車｜李慧詩煞科日贏得今屆日本盃首金 港隊共奪1金6銀4銅
撰文：葉詩敏
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香港單車隊今日（31日）續出戰日本盃場地單車賽次回合，李慧詩（Sarah）在女子競輪賽決賽力壓兩名東道主車手梅川風子及佐藤水菜，贏得今次日本之旅的首金。
日本盃場地一級賽在周四（28日）起分兩回合、一連四天舉行，李慧詩在首回合的爭先賽與競輪賽各奪一銀，昨日展開的次回合中，她在爭先賽決賽惜負佐藤水菜，再度屈居第二。
Sarah今日轉戰競輪賽力爭日本盃首金，她與師妹楊礎搖在初賽突圍而出，雙雙晉身1至6名決賽。
決賽6名車手中，東道主日本，韓國和香港分別各佔兩名車手，李慧詩最終力壓兩名日本代表梅川風子和佐藤水菜，率先衝線，贏得今屆日本盃首面金牌。三人在今屆兩回合賽事由頭鬥到尾，兩名日本車手在首回合的爭先和競輪賽包辦金牌，Sarah終在次回合扳回一城。港將楊礎搖則奪得第4名。
此外，同日的女子全能賽中，全運女子公路個人賽冠軍李思穎為港隊添銅。在首回合全能賽奪銀的她，今日在4個分項都保持平穩，最終不敵兩名日本車手，包括東奧金牌得主梶原悠未及內野艷和，取得第三名。另一港隊代表楊倩玉則取得第4名。
港隊在今屆日本盃一共取得1金6銀4銅，其中女車神李慧詩獨取1金3銀，港隊之後將轉戰在千葉市舉行的日本盃二級賽。
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