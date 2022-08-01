曼聯季前賽｜C朗回歸踢半場賽和華歷簡奴　偕副選披甲都冇隊長做

曼聯周日出戰今夏首場主場比賽，與華歷簡奴踢成1：1。焦點是C朗拿度回歸，在今夏季前賽首次披甲，正選上陣，沒有入球，半場被換走。有球迷聲稱影到C朗在比賽踢到80分鐘左右，便離開奧脫福球場。



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由於曼聯兩日踢兩場，上周六才對完馬德里體育會，所以這場主場對華歷簡奴可說是用二隊應戰，迪基亞、哈利馬古尼、安東尼馬迪爾、般奴費南迪斯等全數不在大軍名單之中。上周才歸隊訓練的C朗，今夏首次在季前賽披甲，正選登場，一同上陣的還有利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣兩位新援。不過，在這支由新兵、小將與副選組成的曼聯中，C朗也不是隊長，今仗的隊長是中堅華拉尼。

今場的曼聯隊長是華拉尼。（Getty Images）

C朗今場踢中鋒，但沒有太多埋門機會，只有一腳攻門，就在12分鐘，曼聯有次3打3的快攻，他在左路接應雲迪碧克的傳球，推入禁區，起左腳一射抽高。C朗今場經常墮後接應，多次放出頗具威脅的直線，但上半場未能為曼聯開紀錄，半場踢成0：0。

迪亞路查奧爾下半場入替C朗，很快就為曼聯找到入球。（Getty Images）

C朗在半場被換走，由小將迪亞路查奧爾入替。48分鐘，這位科特迪瓦球員門前補射得手，為曼聯開紀錄。不過，華歷簡奴在57分鐘追平。之後，雙方換入更多後備球員，再沒有入球出現，以1：1完場。

有球迷聲稱比賽未完結時，C朗已經離開奧脫福。（Twitter）

有球迷影到，當比賽進行到80分鐘左右時，C朗已經出到停車場，離開奧脫福，沒有看比賽到完場。英國《曼徹斯特晚報》稱，C朗與昨日沒有落場的隊友達洛治一同離場。而在《曼徹斯特晚報》的球員評分中，C朗獲得中規中矩的6分，該報認為C朗接應雲迪碧克傳球後的射門應該至少要射中目標，但亦肯定他串連進攻的貢獻。

曼聯方面沒有回應C朗是否提早離場。今場賽後不設記者會，主帥坦赫格只接受球會電視台訪問，當中並沒有提及C朗。賽後，C朗在社交網站放上一張比賽照片，並簡單留言：「很高興回來。」