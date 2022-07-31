英超季前賽｜曼聯熱身賽輸波 新援獲大讚 坦帥證C朗將回歸
撰文：高詩琦
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo）欲離開曼聯的風波，仍然糾纏不休，不過C朗亦已歸隊展開操練，周六（30日）在Instagram分享了今夏第一幀與隊友的合照。
紅魔鬼連續兩天踢開季前最後的熱身賽，C朗也即將交出「回歸戰」。
曼聯早在6月底便已開操準備新球季，中間在泰國及澳洲踢過4場熱身賽，C朗當時一直未歸隊，直至日前才歸隊，雖然有指其團隊仍在就離隊問題與曼聯交涉，但畢竟英超還有不足一周就開季，C朗仍連日操練。
曼聯周六、日連續兩日都踢熱身賽，周六先在挪威奧斯陸跟馬德里體育會合演熱身賽，周日則會回歸主場奧脫福對另一支西甲球隊華歷簡奴。
對馬體會一戰，曼聯並非「齊腳」，查頓辛祖因病缺陣，C朗也沒有隨隊，但新加盟的基斯甸艾歷臣和利辛度馬天尼斯也在陣中，當中艾歷臣後備上陣並交出好表現，幾乎憑一次死球為哈利馬古尼送上助攻，賽後也獲隊友及球迷讚賞。但曼聯最終遭祖奧菲歷斯86分鐘的入球絕殺，中場費特也在91分鐘遭紅牌直接驅逐。
同一天，留在卡靈頓訓練場操練的C朗拿度，則分享了整個夏天第一幀隨曼聯訓練的照片，他貼出與4位年輕小將迪亞路、查理沙維治、美積比、漢尼保的合照，寫道：「工作中（Working in progress）」，加上他早前又在社交媒體「自宣」會在周日對華歷簡奴上陣，令球迷都好奇他是否正式以曼聯球員身份「回歸」。
曼聯新帥坦赫格在敗予馬體會後被問及C朗的情況，他證實了消息：「明天（周日）他會在大軍陣容中，我們會看看他能上陣多久。」坦帥指，由於曼聯一連兩日踢熱身賽，在對華歷簡奴這場英超開季前最後一戰中，他會作調動：「今天（對馬體會）正選的球員明天（對華歷簡奴）不會上陣，所以（對華歷簡奴的）正選會完全不一樣。但也有些在對馬體會後備落場的球員，周日可以正選。」
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